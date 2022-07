Copa pide a Arce y Prada que «hagan algo» con el viceministro Torrico

Entornointeligente.com /

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, reiteró su repudio a las declaraciones del viceministro Gustavo Torrico en su contra, pero también expresó que espera alguna acción al respecto de parte del presidente Luis Arce y la ministra María Nela Prada.

«Eso no es decisión mía (destituir a Torrico), es la del Presidente. Espero que el Presidente haga algo, la Ministra de la Presidencia también. Yo no sé si a la Ministra también (Torrico) le llama de ese modo, no sé si al presidente también lo llama de ese modo. Es lamentable porque tiene que haber un margen de respeto entre autoridades», dijo Copa.

La polémica surgió porque en un evento del MAS Torrico tildó de «loca» a la Alcaldesa de El Alto. Luego, intentó minimizar sus declaraciones y afirmó que Copa es su amiga.

Copa manifestó que los dichos de Torrico son machistas y tienen «mucha maldad», porque incluso pensó lo que iba a decir. Cuestionó que mientras el Gobierno declara el Año de la Despatriarcalización, uno de sus funcionarios es el primero en cometer violencia contra las mujeres.

Dijo que el presidente Arce hace lo posible por poner las cosas en su lugar, pero hay funcionarios que lo hacen quedar mal.

La Alcaldesa cuestionó también que Torrico sea Viceministro de Coordinación: «¿Qué va a coordinar?, ¿cómo difamar a la gente?».

Asimismo, la autoridad alteña señaló que el ala radical del MAS no cambiará, pero le instó a que haga una autocrítica.

«El ala radical del MAS, lamentablemente, no va a cambiar, sigue con sus actitudes machistas, dictatoriales. Creen que nadie puede pensar diferente que ellos», expresó.

Copa afirmó que habría aceptado unas disculpas de Torrico, si las pedía de manera hidalga, pero por el contrario el Viceministro tuvo una actitud soberbia y prepotente.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

