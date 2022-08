Copa Libertadores: Paranaense enfrenta al Palmeiras por un lugar en la final

Entornointeligente.com /

El Paranaense, que regresa a una semifinal de la Libertadores tras 17 años, confía en el apoyo de su afición para lograr un marcador favorable de cara a la vuelta en Sao Paulo y acabar con la histórica racha de su rival, que lleva 20 partidos invicto como visitante en el torneo, una hazaña inédita. El equipo que entrena el veterano Luiz Felipe Scolari empató el sábado 0-0 en su visita al Ceará, en partido del Brasileirao que disputó con un once reserva pensando en el duelo continental. Con el empate, el Paranaense sumó su tercera jornada seguida sin ganar en el torneo, en el que ocupa la quinta posición, con 39 puntos en 24 jornadas, a 11 del líder Palmeiras. – Once de gala – Contra el ‘Verdão’, el ‘Furacão’ saldrá con su once de gala, con la única duda de quién será su hombre gol, si Pablo o la joven promesa Vitor Roque, de apenas 17 años y autor del gol de la clasificación para las semifinales en cuartos contra Estudiantes de La Plata. El resto de titulares serán Bento bajo palos, una línea de cuatro en defensa con Khellven y Abner en los laterales y Paulo Henrique y Thiago Heleno en el centro de la zaga. Hugo Moura y el veterano Fernandinho formarán el doble pivote, con el uruguayo Agustín Canobbio, Alex Santana y el argentino Tomás Cuello más avanzados y Pablo o Vitor Roque como hombre gol. «Entiendo que será un partido muy equilibrado. Conociendo como conozco el Palmeiras, su forma de trabajar, sus conceptos a través de Abel Ferreira y de su grupo, que son muy fuertes, tendremos que jugar muy bien para poder superarles. Tendremos que jugar dos partidos heroicos para poder superar el Palmeiras e ir a la final», aseguró Scolari. ???? ¡Los goles de la figura de @Palmeiras en la Copa! ?? ?????? Rony acumula 7? tantos en 8? partidos en la actual CONMEBOL #Libertadores . ?? ¿Podrá convertirle hoy a @AthleticoPR en Curitiba? #GloriaEterna pic.twitter.com/19eiDwsvkW

— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 30, 2022 – Por la tercera final – Por su parte, el Palmeiras quiere sumarse al selecto grupo de equipos que lograron disputar tres finales consecutivas de la Libertadores, algo que apenas lograron Peñarol (1960-62), Estudiantes de La Plata (1968-71), Independiente de Avellaneda (1972-75), Boca Juniors (1977-79), América de Cali (1985-87), Olimpia (1989-91) y el Sao Paulo (1992-94). El equipo que dirige el portugués Abel Ferreira llega al duelo en buen momento y encadena 13 partidos sin perder, entre Brasileirao, Libertadores y Copa de Brasil. Curiosamente, su última derrota fue contra el Paranaense, el 2 de julio, cuando perdió en casa por 2-0 en partido liguero. Líder sólido del Brasileirao, el ‘Verdão’ empató 1-1 el sábado en su visita al segundo, el Fluminense, resultado que le permite mantenerse en la cima del torneo con 7 puntos de ventaja. Para el partido en Curitiba, el Palmeiras tendrá dos importantes bajas, la del joven volante Danilo y la de su mediapunta y mejor jugador esta temporada, Gustavo Scarpa, expulsados ambos en la dramática vuelta de los cuartos de final contra el Atlético Mineiro. Gabriel Menino debe reemplazar a Danilo, mientras que Ferreira maneja tres opciones para suplir a Scarpa: el recién contratado Bruno Tabata, Wesley o el argentino José ‘Flaco’ López. El resto del equipo será el habitual, con Weverton en la portería, Marcos Rocha, el paraguayo Gustavo Gómez, Murilo y el uruguayo Joaquín Píquerez en defensa. Zé Rafael y Gabriel Menino actuarán por delante de la zaga, con Dudu y Raphael Veiga más avanzados, junto al sustituto de Scarpa, y Rony como delantero. «Serán dos partidos de dificultades y de peso contra un equipo bien entrenado por Scolari, que también vive un buen momento. Serán dos partidos difíciles pero estoy convencido de que el Palmeiras está preparado otra vez para hacer dos grandes encuentros y si todo sale bien, que podamos llegar a otra final», explicó el lateral Marcos Rocha sobre el duelo. El partido se disputará este martes a partir de las 21H30 locales (00H30 GMT del miércoles) en la Arena da Baixada de Curitiba y estará dirigido por el chileno Roberto Tobar. Quien avance a la final se medirá al ganador de la otra semifinal, que disputarán Vélez Sarfield y el Flamengo. Posibles alineaciones: Athletico Paranaense: Bento – Khellven, P.Henrique, Heleno, Abner – Fernandinho, Hugo Moùra – Canobbio, Santana, Cuello y Pablo. DT: Luiz Felipe Scolari. Palmeiras: Weverton – Rocha, Gómez, Murilo, Píquerez – Menino, Zé Rafael – Dudu, Veiga, Wesley – Rony: DT: Abel Ferreira. ?? ¡Noche de Copa en Curitiba! ?? ?????????? @AthleticoPR y @Palmeiras juegan hoy su partido de ida de las Semifinales de la CONMEBOL #Libertadores . ?? El Verdão acumula 2?0? encuentros sin derrotas como visitante en la Copa: es la mayor racha de la historia. #GloriaEterna pic.twitter.com/L4yMZOgqMf

— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 30, 2022 ???? ¡Los goles agónicos de @AthleticoPR en la CONMEBOL #Libertadores ! ?? ?????? El Furacão eliminó a #Libertad en Octavos de Final y a #Estudiantes en Cuartos de Final con festejos en los últimos minutos como visitante. ?? ¿Cómo le irá hoy ante @Palmeiras en casa? #GloriaEterna pic.twitter.com/n8aWLr7ZsE

— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 30, 2022 (FIN) AFP/JSO Publicado: 30/8/2022

