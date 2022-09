Copa AUF Uruguay: Plaza Colonia analiza recibir a Peñarol en Rivera o Paysandú

Entornointeligente.com /

Peñarol y Plaza Colonia , que eliminaron a Boston River y Cerro Largo respectivamente , chocarán la semana próxima por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay . Aún no se hizo oficial ni el día ni la hora, pero todo apunta a que el partido se juegue el miércoles en la noche.

Por el momento el conjunto Patablanca tiene que definir qué escenario fijará para recibir a Peñarol. En Colonia no puede porque aún la Intendencia todavía no cambió la red lumínica del Suppici y en el Centenario tampoco porque el estadio no estará disponible.

De ese modo, Plaza analiza por estas horas dos opciones: el Atilio Paiva Olivera de la ciudad de Rivera o el Artigas de Paysandú.

Vale recordar que ya están confirmados todos los cruces de cuartos de final : el ganador de Peñarol-Plaza chocará con el vencedor de Rampla Juniors y La Luz . Por el otro lado del cuadro, jugarán: Defensor Sporting – Liverpool y Montevideo City Torque – Progreso .

Cabe destacar que en semifinales será la única instancia donde se jugarán partidos de ida y vuelta.

