Copa América y Eurocopa Femenina: dos finales de alta tensión

CARACAS.- Las finales de la Copa América y Eurocopa Femenina 2022 se disputarán este fin de semana. Brasil vs. Colombia e Inglaterra vs. Alemania serán los encuentros de estas etapas decisivas .

La selección colombiana buscará este sábado (8:00 P.M) ganar en casa su primer título de la Copa América Femenina ante la poderosa Brasil en una final a la que ambos equipos llegaron invictos pero la Verdeamarela es la gran favorita a levantar el trofeo por octava ocasión .

Al partido que se disputará en el estadio Alfonso López de la ciudad colombiana de Bucaramanga, tanto las colombianas como las brasileñas llegan tranquilas por haber cumplido con su primer objetivo, que era clasificar de forma directa a los Juegos Olímpicos de París 2024 y al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Así pues, Colombia y Brasil definirán el título ante una multitud que, posiblemente, llene las tribunas del estadio Alfonso López de Bucaramanga para dar cierre a la Copa América Femenina.

Argentina y Paraguay luchará este viernes por el tercer puesto y un cupo directo al Mundial Australia- Nueva Zelanda 2023.

Alemania buscará sumar su novena Eurocopa ante una Inglaterra que dará pelea

El seleccionado alemán llegará al mítico estadio de Wembley este domingo (12:00 P.M) con un objetivo claro, levantar su novena corona en su historia del torneo europeo. La capitana Alexandra Popp liderará la gesta .

Mientras Inglaterra intentará soñar y alzar su primer trofeo después de dos intentos frustrados.

Las chicas dirigidas por Sarina Wiegman consiguieron llegar al que para la nación será su tercer partido por llevarse la Eurocopa. Antes, perdieron en 1984, precisamente ante Suecia (en los penaltis), y en 2009 frente a Alemania (6-2).

Por su parte, Las germanas no fallaron en un tenso partido contra Francia que se pudo haber decantado para cualquiera y que decidió la clínica Popp, infalible dentro del área. Dos toques suyos metieron a Alemania en la gran final de Wembley; un zurdazo en la primera parte lanzándose al verde y un cabezazo en los últimos minutos cuando más apretaba Francia.

