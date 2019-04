Copa América 2020: la presión de la AFA para imponer una sede faraónica y en construcción

Entornointeligente.com / Las primeras reuniones entre la Conmebol y la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) arrancaron hace un mes en Asunción, después de que la Argentina y Colombia fueran postulados como co-organizadores de la Copa América del año próximo, un torneo incluido en la agenda internacional para sincronizar los calendarios de las selecciones de Sudamérica con las de Europa. Así, a partir de ahora, las Copas América y las Eurocopas se disputarán el mismo año. Ya en esas primeras conversaciones hubo un borrador de potenciales sedes que podrían alojar los partidos, pese a que la co-organización del torneo recién se confirmará la semana próxima en Río de Janeiro. En aquellas reuniones en Luque, cerca de Asunción (Paraguay) se mencionaron dos provincias políticamente cercanas a la AFA: Santiago del Estero y San Juan. Mendoza y Córdoba también estuvieron en las discusiones por tener dos de los mejores estadios del interior del país. En el Gran Buenos Aires había canchas de sobra para elegir. Y una a la que, por las últimas experiencias, algunos no querían volver: el Monumental. Otro estadio, moderno y con todas las comodidades, que fue obviado por la AFA es el Ciudad de La Plata. Según pudo reconstruir LA NACION , la Provincia de Buenos Aires ofreció el estadio para el torneo. Fuentes de la Gobernación explicaron que “con mínimas obras” el estadio puede albergar algunos partidos. Pero, por ahora, nadie lo menciona como candidato. “Lo de las subsedes puede cambiar más adelante. Ahora, lo único que necesitamos es la carta de intención del Gobierno y la AFA diciendo que están dispuestos a organizar el torneo”, explicaron en la Conmebol ante la consulta sobre las posibles sedes de la competencia. Sí hubo una certeza: “Argentina y Colombia organizarán en forma conjunta el torneo. La semana próxima será oficial”. #CopaAmérica2020 Tras conocerse la candidatura de Argentina como sede conjunta, la @afa comenzó a trabajar en un plan de futuras posibles sedes para los encuentros a disputarse en nuestro territorio https://t.co/3Yy1i7cLMO pic.twitter.com/mFuhY1NU3S &- AFA (@afa) April 4, 2019 La Bombonera La cancha de Boca cobijó el último partido como local de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia. Y fue el escenario de la despedida del equipo argentino dirigido por Jorge Sampaoli antes de partir a ese torneo. El presidente del club xeneize, Daniel Angelici, es el número 2 de la AFA y aliado político de Claudio Tapia. Luego de los últimos (malos) resultados del seleccionado argentino en el Monumental, Angelici no ocultó su voluntad de que el equipo nacional volviera a la Bombonera. El episodio vivido en la última final de la Libertadores, con los piedrazos al micro de Boca que provocaron la suspensión del partido y su posterior mudanza a Madrid es un antecedente negativo para el estadio de River. Y eso favorece al de Boca. Messi, en la Bombonera, en las eliminatorias para Rusia 2018 Fuente: Archivo El Cilindro de Avellaneda Racing encaró un ambicioso proyecto de remodelación de su cancha, cuya primera parte abarca las estructuras del estadio e implica una inversión de US$ 2 millones. La reforma incluye, más adelante, a las plateas y a las cabeceras. “Si todo eso hace que Racing pueda ser sede, será. Si no, las reformas ya están en marcha. Y puede influir la buena relación del presidente Víctor Blanco con Claudio Tapia”, adelantan desde Avellaneda. Malvinas Argentinas Habitual sede de competencias internacionales o de, por ejemplo, la Supercopa Argentina, el estadio mendocino tiene todas las comodidades como para albergar el torneo. Los exitosos operativos de seguridad configuran otro ingrediente para su selección. Y un recuerdo reciente: Cuando la Conmebol ya pensaba en mudar la final de la Libertadores a Madrid, la AFA se jugó una ficha para evitar el traslado de aquel encuentro histórico. Y postuló a Mendoza para ese partido. Mario Alberto Kempes El coliseo cordobés será también la sede de la final de la Copa de la Superliga a partido único. Reformado para la última Copa América disputada en el país (2011), también cumple con todos los requisitos en materia de infraestructura para organizar partidos internacionales. La AFA dijo ayer que trabaja en un plan para confirmar las subsedes “de acuerdo a diferentes zonas geográficas”. La estratégica ubicación de Córdoba coloca al Mario Alberto Kempes en una posición ideal para ser ingresado en el listado final y recibir a los mejores futbolistas de Sudamérica. Estadio del Bicentenario Es el principal recinto deportivo de la provincia del presidente de la AFA. Claudio Tapia, además, mantiene una excelente relación con el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac. Cada vez que Tapia viaja a su tierra es recibido por Uñac. La presencia del estadio sanjuanino entre los preseleccionados, entonces, se explica por la política. En lo deportivo también: ya fue subsede en la Copa América Argentina 2011, y albergó varios encuentros de carácter internacional. Santiago del Estero Lo construye desde el año pasado una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por la santiagueña Mijovi SRL (80%) y la cordobesa Astori (20%). Su presupuesto original, cubierto por el fisco provincial, era de $984 millones para la primera etapa. En enero de este año recibió una ampliación del 47,85%, según consta en el Boletín Oficial de la provincia. Cuando se presentó la obra, el presidente de la AFA viajó a Santiago del Estero y habló en un acto con el gobernador Gerardo Zamora. Pese a que aún no se había colocado un solo ladrillo, ya se mencionaba la posibilidad de que el estadio fuera elegido como una subsede de la competencia. Dos dirigentes cercanos a Tapia son santiagueños: uno de nacimiento, Guillermo Raed (presidente de Mitre, de Santiago del Estero, y vicepresidente tercero de la AFA) y otro por adopción, Pablo Toviggino (presidente del Consejo Federal y secretario ejecutivo de la presidencia de la AFA). La gobernación de Zamora espera que las obras del estadio estén listas para mediados del año que viene. Es decir, justo para la Copa América. El proyecto del estadio de Santiago del Estero El comunicado de la AFA La AFA gestiona una estrategia que estará distribuida por diferentes zonas geográficas. Tras conocerse la candidatura de Argentina como sede conjunta para la Copa América 2020, la Asociación del Fútbol Argentino comenzó a trabajar en un plan de futuras posibles sedes para los encuentros a disputarse en nuestro territorio. Una vez establecido este plan, que está distribuído por diferentes zonas geográficas, el mismo será elevado a Conmebol, que será el órgano encargado de continuar y definir las sedes que albergarán los partidos en nuestro país.

