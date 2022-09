Cop27: battaglia su ristori e tecnologia Paesi poveri

Entornointeligente.com /

ROMA. – Alla conferenza annuale sul clima dell’Onu, la Cop27 di Sharm el-Sheikh, dal 6 al 18 novembre, si va preparando lo scontro più antico del mondo: quello fra ricchi e poveri. In questo caso, fra i paesi più sviluppati e quelli meno.

I terreni di scontro saranno soprattutto due: il trasferimento delle tecnologie per l’adattamento al riscaldamento globale, e i ristori per le perdite e i danni causati da questo.

Il tutto in un clima mondiale avvelenato dalla crescente rivalità fra le superpotenze, fra crisi energetica, guerra in Ucraina e tensioni su Taiwan. Il che non fa sperare neppure in un accordo fra i paesi più ricchi, per azioni ambiziose contro il cambiamento climatico.

Con una conferenza stampa è stata presentata la Cop27. Una conferenza virtuale, su Microsoft Teams, come usa ormai nel mondo globalizzato e post-pandemia. Il rappresentante speciale della presidenza egiziana della Cop27, l’ambasciatore Wael Aboulmagd, ha risposto alle domande di 200 giornalisti collegati da tutto il mondo.

«Abbiamo passato sei anni dopo Parigi a preparare documenti – ha detto Aboulmagd – Ora è il momento dell’azione. Ladevastazione del riscaldamento globale è enorme. Il 9% dei morti al mondo è legato al clima, ci sono danni per 30 miliardi all’anno. Ora è il momento di attuare l’Accordo di Parigi e i suoi impegni».

Le sfide sono enormi. «Dobbiamo tagliare drasticamente le emissioni di gas serra – ha spiegato l’ambasciatore egiziano -, aggiornare gli Ndc (National Determined Contributions, gli impegni dei singoli stati per la decarbonizzazione, n.d.r.), sviluppare le partnership fra gli stati». E ancora: «Dobbiamo lavorare sull’adattamento al cambiamento climatico, trovare soluzioni per il trasferimento delle tecnologie necessarie ai paesi meno sviluppati».

E qui si arriva al punto dolente: «É importante stabilire chi pagherà per questo. Bisogna incoraggiare il settore privato a intervenire», ma anche «raddoppiare i fondi pubblici per l’adattamento». Il problema è che chi ha i fondi, cioè i paesi ricchi, finora ha aperto ben poco i cordoni della borsa. «Siamo consapevoli che sulla finanza per il clima ci sono forti gap» fra quello che è stato fatto e quello che si doveva fare, ha ammesso Aboulmagd.

I paesi ricchi non tirano fuori i soldi per prevenire i danni del riscaldamento globale, ma neppure per ristorarli quando ci sono stati. Sono i cosidetti «loss and damage», cioè le perdite e i danni. I paesi poveri chiedono da anni un fondo speciale, ma mi ricchi finora hanno fatto orecchie da mercante: «E’ triste che la questione sia così in ritardo», ha ammesso Aboulmagd.

A Sharm el-Sheikh gli stati meno sviluppati sono intenzionati a dare battaglia: «Ci focalizzeremo sul tema dei loss and damage – ha spiegato l’ambasciatore egiziano -, per dare sostegno finanziario ai paesi in grave bisogno. Nessuno nega che si debba intervenire. Il problema è come. Ci sono trattative in corso, sono relativamente ottimista».

Certo il clima internazionale non aiuta. «La guerra in Ucraina avrà sicuramente un impatto sulla Cop – ha detto Aboulmagd -. Inviatiamo tutti a non usare questa come un pretesto per tornare indietro. Occorre accelerare, non rallentare. Tutti devono mostrare ambizione e leadership». In particolare «invitiamo Cina e Stati Uniti ad andare avanti».

Ma la Cop27 non riguarderà solo gli stati (il 7 e l’8 novembre ci sarà il vertice dei capi di stato e di governo): «Daremo spazio di discussione alla società civile – ha concluso il rappresentante egiziano – alle ong, alle comunità, agli attivisti, al genere».

(di Stefano Secondino/ANSA).

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com