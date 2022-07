Cooperstown recibe a siete nuevos inmortales

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Este domingo el Salón de la Fama de las Grandes Ligas le dará la bienvenida a siete jugadores que se convertirán en los nuevos integrantes de Cooperstown y pasarán a ser inmortales en la historia del mejor béisbol del mundo.

These seven icons become immortalized in Cooperstown today. pic.twitter.com/bzIOQi9XWR

— MLB (@MLB) July 24, 2022 Gil Hodges, Jim Kaat, Minnie Miñoso, Tony Oliva, Bud Fowler, Buck O´Neil y David Ortiz son las siete estrellas que conforman la denominada «Clase del 2022».

Sin embargo, todos los focos de atención de esta ceremonia están dirigidos hacia el «Big Papi» de República Dominicana, quien logró el 77.9% (del 75% requerido) de los votos en su primer año de elegibilidad al Salón de la Fama y es una de las principales figuras de las mencionadas anteriormente debido a que es la mayor estrella del tiempo reciente.

La ceremonia tendrá lugar en la Ciudad de New York, a las afueras del Clark Sports Center de Cooperstown.

Today’s the day! We are excited to induct the Class of 2022 into the Hall of Fame!

The Induction Ceremony is at 1:30 p.m., but tune in to @MLBNetwork for live coverage starting at 11 a.m. pic.twitter.com/e3uaetyljA

— National Baseball Hall of Fame and Museum ⚾ (@baseballhall) July 24, 2022 Dicho esto, los latinos sumarán tres personalidades más a su cuenta de inmortales en el MLB, ya que esta ascenderá a 18 con las incorporaciones de Ortiz, Miñoso y Oliva, quienes se unirán a Roberto Clemente, Martín Dihigo, Juan Marichal, Luis Aparicio, Rod Carew, Orlando Cepeda, Tony Pérez, José Méndez, Cristóbal Torrente, Roberto Alomar, Pedro Martínez, Iván Rodríguez, Vladimir Guerrero, Mariano Rivera y Edgar Martínez.

Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com