Cooper Rush gana su tercer partido de titular al dar vuelta a los Giants

Entornointeligente.com /

EAST RUTHERFORD, N.J. — Reemplazando al lesionado Dak Prescott y teniendo titularidades consecutivas por primera vez en su carrera, Cooper Rush llevó a los Dallas Cowboys a una victoria por 23-16 contra los New York Giants el lunes. Fue asistido por una feroz defensiva que capturó al mariscal de campo Daniel Jones cinco veces y lo presionó 24 veces.

Cuando los Cowboys más necesitaban a Cooper Rush en la segunda mitad, el mariscal de campo estuvo en su mejor momento. Después de que los Giants tomaran una ventaja de 13-6 en el tercer cuarto, Rush completó 12 de sus siguientes 13 pases para 129 yardas en series consecutivas de anotación. La primera serie terminó con Ezekiel Elliott anotando un contra New York por quinto juego consecutivo para empatar.

La segunda serie terminó con Cooper Rush lanzando un pase perfecto a la esquina de la zona de anotación en el que el receptor CeeDee Lamb hizo una recepción con una mano con 8:30 por jugar. Rush y Lamb convirtieron un cuarto y 4 clave y luego conectaron un pase de 26 yardas a la línea de gol de los Giants.

Los números finales de Cooper Rush no fueron asombrosos (21 de 31 para 215 yardas y un touchdown), pero fueron lo suficientemente buenos para ganar. Rush es solo el tercer mariscal de campo de los Cowboys en ganar las primeras tres aperturas de su carrera. ¿Los otros dos? Jason Garrett , su ex entrenador en jefe y miembro del Salón de la Fama Roger Staubach . Y las tres victorias han llegado con series ganadoras en el último cuarto y tiempo extra, lo que lo convierte en el segundo mariscal de campo en lograrlo en la era del Super Bowl (Virgil Carter).

Reemplazando al lesionado Dak Prescott y teniendo titularidades consecutivas por primera vez en su carrera, Cooper Rush llevó a los Dallas Cowboys a una victoria por 23-16 contra los New York Giants Getty Selecciones Editoriales Mac Jones se perderá «múltiples partidos» para los Patriots, según fuentes 4h Mike Reiss Ken Dorsey, coordinador ofensivo de Bills, señala que corregirá su comportamiento 4h Alaina Getzenberg 1 Relacionado Tendencia prometedora: Los Cowboys tienen 13 capturas en tres juegos, lideran la NFL . Persiguieron a Daniel Jones durante todo el partido. Todo el mundo sabe acerca de Micah Parsons . DeMarcus Lawrence hizo sentir su presencia contra los Giants con el tercer juego de tres capturas de su carrera antes de sufrir una lesión en el pie izquierdo. Las 13 capturas llegaron de seis defensores. Tienen una presión variada que puede mantenerse fresca durante un juego, lo que drena una línea ofensiva.

Alucinante estadística de Next Gen: CeeDee Lamb sonrió después, pero un segundo pase incompleto lo estaba matando. Si hubiese tomado el pase de Rush podría haber anotado. En cambio, se convirtió en el primer jugador en dejar caer un pase abierto de al menos 30 yardas por el campo esta temporada. Tuvo 6 yardas de separación, lo que la convirtió en la cuarta caída de este tipo desde 2020, según NFL Next Gen Stats. Pero en la serie de la ventaja en el último cuarto, Lamb estuvo estelar, logrando una recepción en cuarta oportunidad, acumulando 26 yardas y luego haciendo una recepción a una mano para anotar y que hizo que su compañero No. 88, Dez Bryant , se volviera loco en una de las suites del MetLife Stadium.

Estadística subestimada: Ezekiel Elliott es el primer jugador en la historia de los Cowboys en tener un touchdown por tierra en cinco juegos consecutivos contra los Giants .

Próximo juego: vs. Washington Commanders

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com