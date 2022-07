Convocan mesa de diálogo en Panamá tras ola de protestas

Entornointeligente.com /

El Gobierno panameño convocó el sábado a una mesa de diálogo junto a la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), en representación de sectores sociales que se manifestaron en las calles contra el alto costo de la vida y de combustibles.

El encuentro será el próximo lunes, 11 de julio, en la ciudad occidental Santiago de Veraguas a las 10H00 (hora local) «atendiendo las voces populares» preocupadas «por el alza en el precio de los combustibles y sus efectos en el incremento del costo de la canasta básica de alimentos, los servicios y el costo de vida», según comunicó la Presidencia.

Las protestas para solicitar la rebaja de precios del combustible y los alimentos, así como su congelamiento, fueron impulsadas por Anadepo y Pueblo Unido por la Vida.

Comunicado al país, 9 de julio de 2022. #TrabajandoPorPanamá ���� pic.twitter.com/WL8ECmn0oj

— Presidencia de Panamá (@presidenciapma) July 9, 2022 El Gobierno señala como objetivo del encuentro la toma de decisiones de forma conjunta que permita minimizar el impacto de la crisis internacional de combustibles en la sociedad panameña.

Sin embargo, dirigentes de Asociación de Profesores de Panamá pidieron a la Anadepo no dejarse manipular y representar la unidad del movimiento sindical para alcanzar las metas por las que se realizaron las protestas.

Por su parte, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, Marco Andrade, puntualizó que el diálogo debe dar resultados.

Vamos Veraguas

Aquí se protesta sábado y domingo también hasta lograr los objetivos #HuelgaNacional2022 #ANADEPO #NitoRebajaElCombustible #ElPuebloYaNoAguantaConProtestaSeLevanta pic.twitter.com/xFeUwDm0D2

— AEVE-RepPanamá (@AEVePan) July 9, 2022 «No creemos en un diálogo en donde el Gobierno nos explique que no se puede. Este pueblo no aguanta más y por eso la próxima semana vamos a producir acciones en todo el país», advirtió Andrade y añadió que y la próxima semana se realizará una marcha, haya o no diálogo, en petición de respuestas a 32 peticiones.

La protesta solicita cambios como el aumento salarial y la reducción del costo de la canasta básica familiar y se realizará el martes 12 de julio desde el parque capitalino Belisario Porras hasta el Parlamento.

