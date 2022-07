Entornointeligente.com /

Janner Bastidas y Jesús Tablante denunciaron la situación y consideran que no hay forma de la indiferencia y la desidia de la primera autoridad municipal, a quien le exigen que no deje sumergir más al pueblo en la miseria.

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Bastidas y Tablante lamentaron que la basura sea uno más de los servicios básicos que no funcionan. Desde hace dos meses en Barinitas no hay agua, las fallas eléctricas no dejan en paz a la población y ahora con la insalubridad se empeoran las condiciones de convivencia.

Para los denunciantes, dirigentes de Un Nuevo Tiempo y concejales del Municipio Bolívar, se pone difícil para cada ciudadano la rutina diaria, porque tienen que cargar tobos de agua, aguantarse los problemas eléctricos y ahora no tienen dónde botar la basura que origina esta contaminación.

Convirtieron al estadio Arquidio Rivas en un basurero… y la alcaldía chavista de Barinitas «voltea pa´ otro lado»

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com