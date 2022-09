Convierten casa de Elías en basurero

Entornointeligente.com /

Vivir con «un basurero» en la esquina de su residencia nunca fue el objetivo de Elías Morcelo, quien a sus 89 años batalla con sus vecinos, porque han tomado la esquina de su casa para depositar allí los desperdicios, improvisando una zona que ahora es productora de ratas, cucarachas y toda clase de insectos, ante la mirada indiferente de las autoridades municipales.

«Yo me mudé aquí en el 1963, yo tengo 60 y pico de años aquí, hasta el perro ha llevado con lo de la basura, a veces los niños que mandan a botar la tiran tan alto que vuela la pared y me entra a la casa, hay días que no puedo ni salir a trabajar porque me tienen el frente lleno y son tan indelicados que a veces la tiran hasta abierta, yo vivo solo aquí, me pongo malo y la gente no querrá entrar a la casa», narró Morcelo.

Indiferencia

En la misma línea, denunció que miembros del personal de inspección del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste (ASDO), son conscientes de la situación y «se hacen de la vista gorda».

«Ellos ven a la gente que el camión se va y ellos me tiran la basura ahí y no vale que uno hable con esa gente y tú ves a los inspectores en la acera del colmado cogiendo fresco igualito, sin hacer nada», añadió el munícipe.

Reacción del alcalde

Juan Andújar, actual alcalde de Santo Domingo Oeste, se le abordó respecto a la problemática mientras realizaba un recorrido por diferentes espacios de la provincia debido a la temporada ciclónica.

Dispuso que miembros del cabildo se quedaran con los datos del afectado para analizar su situación.

«La principal problemática de esta comunidad con la basura es que las personas no actúan con educación, el camión tiene su ruta y frecuencia para la recogida de la basura y la gente viendo la placa del camión de lo cerca que está, no paran el camión para botarla, solo la tiran y cuando llueve ahí es que tiran basura en cañadas y contenes», declaró Andújar.

Las opiniones respecto a la basura en Santo Domingo Oeste están divididas, ya que algunos moradores resaltan que los desechos son recogidos de una a dos veces al día y otros explican que los vertederos improvisados que han creado los propios ciudadanos duran hasta un máximo de tres días repletos de basura.

SEPA MÁS

Las quejas

Para Santo Domingo Oeste la seguridad y la basura se han convettido en una problemática sin solución. Barrios como El Abanico, Café de Herra y Engombe, son azotados por la violencia y los robos constantes. «Aquí el que sale a las 5 de la mañana es un guapo. Ves dos menores en un motor y ni guardes lo tuyo porque ya estás atracado, no hay nada que buscar», dijo un residente.

