Conversando sobre Colson en el Centro Cultural Banreservas

Dos conversatorios sobre el pintor dominicano Jaime Colson (Jaime Antonio González Colson, n. Puerto Plata, 1901 – †Santo Domingo, 1975) y su obra fueron realizados en el Centro Cultural Banreservas, de la institución financiera homónima, en ocasión de la muestra «Colson desconocido» alojada allí y abierta al público hasta el próximo 7 de agosto, 2022.

La exposición acoge piezas de mediano y pequeño formato del autor puertoplateño, seleccionadas por la directora del Museo Bellapart, la historiadora y catedrática de arte Myrna Guerrero Villalona, procedentes de la colección de esa institución.

Al primer conversatorio del 22 de junio asistieron —en calidad de testimoniantes de los vínculos sostenidos con el pintor durante su vida— sus familiares (Marina y Juan Miguel Grisolía), alumnos —entre estos Amable Sterling— y vecinos, como el Director de Comunicaciones del Banreservas, Wilson Radhamés Wodríguez, en la pensión de cuya familia Colson vivió varios años.

Al segundo del 7 de julio: la Maestra Rosa Tavárez y el artista Said Musa.

Ambos encuentros fueron moderados por la señora Guerrero Villalona.

Colson dimensionado

De esas dos actividades resultamos edificados, de primera fuente, sobre aspectos de la vida, personalidad y sistema de criterios del pintor Jaime Colson que podrían ser integrados a su biografía.

En tanto José Miguel Grisolía desmintió que el artista muriera en la pobreza ya que al fallecer dejó dinero suficiente para cubrir sus gastos fúnebres y enviar algo importante a su ex esposa, la japonesa Toyo Kurimoto. Su hermana María Grisolía, sobrina del pintor, puso de relieve los apegos familiares del artista.

El profesor Amable Sterling, por su parte, entregó a la audiencia importantes detalles sobre el compromiso de Colson con la calidad pictórica y su insistencia sobre la formación integral de los pintores. Resaltó, además, que Colson apreciaba escuchar música clásica y leer, que leía de todo. Enfatizó que el autor puertoplateño no pretendió nunca tener seguidores ni fundar una escuela y que acogiendo postulados renacentistas, vinculaba el arte al pensamiento.

Wilson Rodríguez, quien conoció al artista a muy temprana edad, siendo niño, recordó la calidad altamente austera de la vida del artista; su dependencia matinal de un trago de «Palo viejo» comprado cada mañana en el colmado y su condición de fumador compulsivo. Enfatizó su calidad de buen pagador del compromiso habitacional ya que estaba entre los «clientes preferidos» de su abuela, la administradora de la pensión, a lo cual vinculaba la preferencia.

Durante el segundo encuentro escuchamos los relatos de la maestra Rosa Tavárez y del pintor Said Musa. Este hizo importantes apreciaciones sobre los arrepentimientos profesionales de Colson, quien reconoció, «ya en esa hora de pasar balance», como expresó, que «Mientras Vela Zaneti tragaba todas las paredes de Santo Domingo, él —Colson— estaba en su vida bohemia», es decir quejándose y perdiendo el tiempo entre tragos. Que Colson reconoció el valioso tiempo que había perdido, instando a no enredarse en polémicas ni a distraerse de su oficio.

Rosa Tavárez, finalmente, bosquejó un perfil profundamente humano de Jaime Colson. Los demás expositores habían dicho que asistieron a su taller personal —habiendo o no recibido clases con él en la Escuela Nacional de Bellas Artes— gratuitamente pues no les cobraba aunque «sólo a unos pocos» permitía pintar con él en su estudio y espacio.

Entre estos, Rosa Tavárez cultivó una relación con el artista de tipo paternal hasta el punto que ella se sintió «su hija», sin serlo. Fue Colson quien la designó profesora en la ENBA tan pronto ella concluyó sus estudios, altamente informales allí, pues los profesores se la disputaban como alumna elevándola de nivel sin necesidad de requisitos más que los derivados de la calidad de su trabajo, según narró.

Con notoria sensibilidad expuso cómo Colson la apoyó en el avance de su formación y carrera. A ella que, según sus palabras, «Me metí a comunista» porque le dijeron que podía obtener una beca para ir a estudiar arte a Rusia. Así se integró a la célula del fallecido Miguel Cocco (Miguel Salvador Cocco Guerrero, n. Santiago de los Caballeros, 1946 –† Santo Domingo, 2009), y como la beca no apareció salió de allí. La maestra Ada Balcácer había regresado de estudiar en la Art Student League de Nueva York y Rosa Tavárez narró que fue a preguntarle sobre esa escuela: «Es excelente, muy buena. Debes tratar de estudiar ahí», dijo Rosa que le opinó y recomendó la Balcácer. Inmediatamente, agregó, fue donde Colson y le dijo que quería irse a estudiar a Estados Unidos. Y Colson la ayudó a obtener la beca, bajo el compromiso de que su sueldo de maestra en la ENBA sería mantenido.

Rosa relató que cuidó de Colson, atendiendo que todo estuviese organizado en sus casas y habitaciones, gestionaba las domésticas, las instruía sobre la dieta y forma de comer del artista, que la llamaba seguidamente a su taller, casa o a la escuela. La confianza y vìnculo era tal —dijo— que, en la ENBA, incitó a Colson a que se incluyeran modelos varones. Ella lo buscó, llevó y contrató, para deleite de las jóvenes pintoras. Hasta que —su más chispeante anécdota—, el joven modelo se estimuló ante tantas muchachas hermosas y por mandato de Colson, tuvo que, «sin mirarlo», sacarlo del aula y conducirlo a los baños hasta que se calmara su embravecida masculinidad. El salón estalló en risas.

Acto seguido, la Maestra Tavárez reveló un profundo rasgo psicológico de la personalidad de Colson. No entendía —dijo— por qué él no me pintaba siendo yo tan cercana a él y habiendo él pintado a otros, menos cercanos que yo. Eso me mortificaba. Decidió cuestionar al maestro Colson al respecto y directamente: «¿Por qué usted no me pinta, siendo yo más cercana a usted que esos otros estudiantes a los que usted ha pintado?», dijo que le inquirió.

Jaime Colson, según Rosa, no le respondió. Tampoco las otras veces que volvió a preguntarlo. «No te puedo responder eso», fue la respuesta que la joven profesora y artista obtuvo. Al menos hasta la hora postrera del maestro, cuando ella volvió a preguntarle.

«Eso me atormentaba, llegué a pensar que había algo malo en mí», confesó.

Y agregó que cuando el Maestro Colson ya estaba enfermo volvió a preguntarle y que entonces él optó por responderle:

—Es que no te puedo pintar.

—¿Pero por qué no?

—Es que cuando pinto a una persona debo poseerla, hacerla mía, tomarla. Y a ti no te puedo tomar ni poseer porque eres como mi hija.

Colson y la búsqueda de la identidad.

Las obras de Jaime Colson expuestas en el Centro Cultural Banreservas dan cuenta de los esfuerzos del artista por encontrar una expresión personal: el manierismo figural; los contoneos cubizantes de la organicidad fisionómica; lo macizo en que construye la experiencia verista y su adscripción a los esfuerzos antillanos por validar las herencias africanas, arrojan como resultado un Colson híbrido, cambiante, autoexigente y experimental.

En términos históricos, Colson fue un artista trágico. Se estableció definitivamente en la República Dominicana en 1950, cuando ya el grupo de inmigrantes españoles y alemanes había arraigado en la ENBA e introducido las vanguardias artísticas al país, un resultado para el cual Colson parecía predestinado y que su larga estadía en Europa y viajes por las naciones latinaomericanas le impidió realizar. Pese a haber pintado obras vanguardistas tempranas (1920-1930), penosamente derivativas en extremo.

Cuando optó por integrarse a Santo Domingo era, pictóricamente, tarde para él y sus aprendizajes e incursiones de 1920-30. Manolo Pascual había dejado una obra extraordinaria; Gausachs, iniciado el discurso afroantillano desde la plástica en las Antillas, el cual siguió Wifredo Lam al influjo de Picasso, Aimé Césaire, Bretón y el propio Gausachs. El componente racial de la estética del muralismo, del cual Colson trató de diferenciarse mediante un manierismo plasticista y a-social, tenía treinta años de haber sido iniciado en México a donde el cubismo había llegado con Diego Rivera en 1917, en tanto el surrealismo descollaba allí en 1938 cuando Bretón visitó esa nación y en la República Dominicana en 1941 cuando el padre del surrealismo arribó con Wifredo Lam a la capital dominicana. En Santo Domingo, el surrealismo se fortaleció a partir de 1941.

La historia había jugado una trastada terrible a Colson, quien no pudo desplazar a José Vela Zanetti (España; n. Milagros, 1913 – †Burgos, 1999) de la preferencia de Trujillo para sus murales. Y, por otro lado, era un tiempo liderado por los intelectuales del arte nucleados alrededor de «La poesía sorprendida». La pintura de Colson abría una línea personal en la plástica dominicana: cambiante y teorética. Y su radical adscripción a la idea del mural al modo mexicano (fresco) le excluía de la posibilidad de pintar «caballetes» de grandes formatos como «murales», móviles, para ser emplazados en las edificaciones oficiales y privadas. Colson no pudo comprender la exigencia política de esta derivación hacia la movilidad telar del muralismo de Zanetti puesto que la política no esperaba a que las edificaciones estuviesen terminadas para iniciar los murales, debiendo las obras inaugurarse con la apología pictórica incluida.

El neo-cubismo que Jaime Colson realiza en Santo Domingo es una expresión doblemente tardía. Primero, respecto a su surgimiento en Europa en 1907. Segundo, con relación a su incorporación en América Latina por Diego Rivera en el México de 1917-21 y por Emilio Petorutti, en la Argentina de 1930. Igualmente ocurre con su búsqueda de la Negritud como componente de la identidad nacional. Este discurso, donde el puertoplateño incrementa sus relaciones disruptivas frente a la ideología étnico/racial trujillista es, a la vez, pictóricamente posterior a Gausachs y a Wifredo Lam y en muchas piezas no logra alzarse y volar independiente del organismo referencial, constituyéndose en una apropiación más decorativa y esteticista que troncalmente polivisual y multigeométrica.

De tal modo, el cubismo de Colson requiere re miradas y re análisis. Sin embargo, la validez de su obra en el espacio cultural dominicano de entonces es evidente y alcanza niveles de maestría insular. Jaime Colson representa el paso a una educación artística gestionada por nacionales.

A la luz de los testimonios escuchados en estos dos conversatorios, la obra de Jaime Colson puede ser profundamente repensada y él, como ser socio-estético, reubicado.

Gracias al Centro Cultural Banreservas.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

