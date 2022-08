Conversación de esta tarde en Encuentros El Mercurio: Desarrollo de nuevos fármacos para enfermedades genéticas

Entornointeligente.com /

¿Qué tienen en común las enfermedades metabólicas, neurológicas y musculares? Junto a su equipo, el académico de la Universidad Andrés Bello Rodrigo Aguilar , descubrió un grupo de drogas capaces de corregir la molécula responsable de éstas y otras enfermedades como el cáncer.

Seis años demoró la investigación liderada por el doctor Rodrigo Aguilar que incluyó la colaboración de la Universidad de Harvard, el Hospital General de Massachusetts y la compañía farmacéutica Merck. Enfermedades metabólicas, neurológicas, musculares y varios cánceres tienen su origen en funciones alteradas de las moléculas biológicas, ARNs y se cree que un grupo importante pueden ser aliviadas si se corrigen defectos en estas moléculas, de ahí la importancia de esta investigación.

«Junto con un equipo de químicos y biólogos, adaptamos tecnología de la compañía de forma de poder identificar drogas que se unieran a ARNs que yo producía en el laboratorio. Hacia mediados de 2016, ya teníamos una forma confiable de detectar drogas contra ARNs, pero esto aún necesitaba pasar una prueba de fuego: debíamos demostrar si esto funcionaba en células, que es donde los ARNs hacen realmente su trabajo», explicó el científico sobre el estudio Targeting Xist with compounds that disruptRNA structure and X inactivation, que fue publicado en la revista Nature.

Sobre esta investigación y sus resultados conversarán el científico Rodrigo Aguilar y la periodista y bióloga, Macarena Rojas en un nuevo Encuentros El Mercurio online.

Encuentros El Mercurio online/ Miércoles 31 de agosto/ 18:30 Inscripciones: https://encuentros.elmercurio.com/ Suscripciones Encuentros El Mercurio : Oferta 1er mes: $1.000 A partir del 2do mes UF 0,21 mensual. https://suscripciondigital.elmercurio.com/

¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com