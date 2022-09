CONTUNDENTE â» Así respondió Vanessa Senior cuando le preguntaron sobre los despechos con sus ex parejas (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

La comediante venezolana Vanessa Senior fue cuestionada en una rueda de prensa por sus ex y sorprendió al público con su respuesta. Recientemente la actriz criolla e influencer venezolana estuvo en una rueda de prensa en Chile, donde un periodista le recordó sus exparejas y le preguntó que de todas las relaciones que ha tenido, con cuál fue su despecho más significante. Seguidamente, Vanessa no dudó en responder rápidamente y le explicó a todos sus espectadores «La última mujer que recuerdo en mi vida se llama DJ Nany, no existe más nadie, esa ha sido mi última relación de verdad estable y que me dejó algo excelente, no se habla de las mujeres al pasar, DJ Nany jamás levantó la voz para hablar mal de mi».

VER TAMBIÉN ※ Orgullo criollo – San Luis nominado a dos Latin Grammys por sus colaboraciones con Christina Aguilera y Marc Anthony

En este caso, el público presente alabó su respuesta con un gran aplauso, sin embargo esta respuesta deja indiferente a la bailarina y vedette criolla Nany Luna con quien estuvo durante unos años en pareja hasta que se terminó su relación debido a numerosas infidelidades, haciendo ver como que ella nunca estuvo en su vida.

Por último, Senior concluyó su respuesta explicando « Por ende, mi última relación conocida con alguien famoso y exitoso es con DJ Nany, Daniela Vásquez, no existe más, de ahí para adelante ha sido puro marketing, DJ Nany es la última y es de la que podemos hablar».

View this post on Instagram

A post shared by Venezolano en Chile (@unvzlanoenchile)

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com