Controversial médico colombiano fue asesinado en Ciudad de Panamá

El médico colombiano Sammy Javier Mancilla, conocido por sus posiciones controversiales sobre la pandemia y la vacunación contra el covid-19, fue asesinado en Ciudad de Panamá cuando se dirigía en su vehículo al aeropuerto.

El asesinato ocurrió el pasado jueves 9 de junio, aproximadamente a las 7:00 de la noche, cuando el médico se movilizaba en una camioneta marca Nissan Murano.

Mancilla estaba a unos 22 kilómetros de Ciudad de Panamá, en inmediaciones del hotel Crowne Plaza, en la ruta al aeropuerto Internacional de Tocumen.

Según versiones preliminares, cuando el vehículo permanecía detenido, se le acercaron los criminales y le dispararon cinco veces, causándole la muerte inmediata. Los responsables del asesinato huyeron del lugar, al parecer, en una motocicleta.

«¡Médico antipandemia y luchador fue asesinado de cinco tiros en Panamá, mientras se dirigía al aeropuerto! Q.E.P.D y gracias por su lucha Doctor!!!», escribieron internautas en Twitter tras conocer el asesinato del colombiano.

Mancilla era conocido por publicar en redes sociales las ironías que encontraba frente a la vacunación covid-19. «Sigo sin vacuna y no me considero anti vacunación. He recorrido varios países de la UE, donde los brotes están a su máximo nivel, estando expuesto ante personas infectadas y no he tenido reinfección por exposición», escribió en su Twitter.

Sigo sin 💉y no me considero Anti Vac, he recorrido varios países de la UE donde los brotes están a su máximo nivel, estando expuesto ante personas infectadas y no he tenido una reinfeccion por exposición.

— Dr.Sammy Mancilla 🇨🇴🇵🇦 (@MDSAMMYMANCILLA) December 16, 2021 De hecho, estuvo detenido el pasado 23 de diciembre y fue presentado ante un Juzgado de Garantías por la Fiscalía Regional de San Miguelito, donde se le imputó cargo por el delito Contra la Salud Pública.

Por orden de allanamiento, las autoridades hallaron en su casa medicamentos que contaban con sus registros sanitarios, pero que tienen restricción, pues un médico solo puede mantener en su poder una cantidad determinada de muestras, según disposiciones ministeriales de Panamá.

En ese momento, al médico se le prohibió salir de la provincia de Panamá y se le prohibió mantener y usar sus redes sociales.

Tenía un récord en días que no usaba una mascarilla hasta que me la exigió el operador del Bus aquí en Ámsterdam 😀

Apenas íbamos 7 personas pero el covid anda suelto como vaca loca 🙊 pic.twitter.com/kv7m9ojSfG

— Dr.Sammy Mancilla 🇨🇴🇵🇦 (@MDSAMMYMANCILLA) November 24, 2021 Se conoce que en agosto del año pasado visitó al Valle del Cauca, en Colombia. Además, estuvo en países como España y Holanda.

Hasta ahora, las autoridades panameñas no tienen claridad sobre la procedencia ni móviles de este crimen que ha sido rechazado entre colectivos médicos y pacientes.

