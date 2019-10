Controles buscan eliminar especulación en productos de primera necesidad

INCREMENTO. En el Mayorista, al sur, los usuarios se quejaron del aumento. Andrés Egas, de 29 años, llegó temprano al Mercado Mayorista, al sur de la ciudad, junto a su esposa. Buscaban un lugar conveniente donde abastecerse de productos básicos para la semana. Los precios, sin embargo, no eran los mismos de ocasiones anteriores. “Está todo caro”, fueron las palabras de Egas antes de salir, sin haber logrado adquirir todos los productos que tenían pensado. “No pudimos comprar mucho, pues los precios están exagerademente altos. Un atado de cebolla blanca, que antes costaba un dólar, ahora está a dos”, dijo. “Cuesta casi lo mismo que en una tienda”. Así fue el panorama que vivieron varios usuarios en este y otros mercados de la ciudad, durante el fin de semana. La especulación de precios en productos de primera necesidad fue una de las problemáticas que se generaron tras el cierre de vías y las manifestaciones, acciones emprendidas por el pueblo en respuesta a la eliminación del subsidio a la gasolina extra y diésel. El Ministerio de Agricultura y Ganadería confirmó que habrá un incremento en productos de primera necesidad, pero únicamente de alrededor de uno a tres centavos.

Costos y abastecimiento Productos como la papa, el verde o los mariscos fueron los más afectados por la especulación. Según informó Nelson Tapia, gerente de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito, el aumento de precio fue, el sábado, de entre 2 y 3 dólares; mientras que ayer “se duplicó en algunos productos”. “La cabeza de plátano tiene un costo promedio de seis dólares. Los comerciantes las ofertaban a 12 o 13 dólares”, explicó. Gloria Chacón, de 54 años, esperaba en su puesto el interés de los clientes por comprar cualquier tipo de mariscos. Camarón, concha, pargo y otros productos se venden en su local en el Mayorista. Mientras conversaba con uno de sus proveedores, un cliente se acercó a preguntar el costo de la libra del pargo rojo: “2,50, casero”, respondió. Automáticamente el cliente agradeció y se fue, comentando el incremento en los precios. “Esto ha pasado todo el día. Los precios desde los proveedores ha subido, lo que nos hace subir el precio a nosotros”, dijo ella.

TOME NOTA Para denunciar la especulación en productos de primera necesidad llamar al 1800 LO JUSTO (56 5878). Chacón previó terminar el día sin saldo sobrante y decidió no comprar más producto hasta que la situación en el país se normalice. “Uno compra el producto y a uno no lo compran. Luego se guarda, se daña y se pierde económicamente”, explicó. Uno de sus proveedores, Santiago Gómez, dijo que llegó con su camioneta llena del producto en la madrugada; sin embargo, los comerciantes no quisieron comprar. Luis Tituaña, de 38 años, también llegó en la madrugada al Mercado a abrir su puesto de venta de huevos, como de costumbre. Los precios en su local no han subido, aunque “sí ha existido una escasez de producto”. “Nosotros cobramos desde 2,50 la cubeta de huevos hasta 3,30 dólares. La de 3 dólares, por ejemplo, se acabó. El producto viene de Ambato y no hemos sabido de proveedores desde el sábado”, contó. Tapia explicó que sí ha existido escasez de tubérculos como la papa, “que viene desde el norte del país”. Además, manifestó que el considerable incremento de visitantes al mercado que se vivió el domingo provocó la falta de ciertos productos.

Controles A las 04:20 de la mañana de ayer arrancaba el operativo en el Mayorista. Policías y funcionarios municipales realizaron controles de precios en este centro de comercio. Durante la jornada, como explica el gerente del Mercado Mayorista, se retuvo a tres comerciantes, quienes habrían incrementado los precios en productos como el choclo, la papa y hortalizas. El Ministerio de Gobierno informó que, en coordinación con las Gobernaciones, Intendencias, Comisarías y Policía Nacional, se realizaron estos operativos simultáneamente en todo el territorio. Estos se desarrollaron en mercados, centros de abasto de víveres y tiendas. En la ciudad, estas inspecciones se desarrollaron también en el mercado de San Roque y Ciudadela Ibarra. (ECV)

Sanciones por alza ilegal de precios ° En el artículo 321, el Código Integral Penal señala que la persona que, sin autorización legal, incremente los valores de productos sujetos a precio oficial podría ser sancionada con una pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Según informó el Ministerio de Gobierno, hasta el mediodía de ayer, aproximadamente, se contaba con un total de 20 detenidos por incurrir en esta falta.

