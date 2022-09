Controlar la inflación sin caer en recesión, el reto del Gobierno

Entornointeligente.com /

Una vez más, la inflación en Colombia volvió a superar su propio máximo histórico. Este lunes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que en agosto de 2022 la variación anual del IPC llegó a 10,84% y superó así su anterior registro histórico de 10,21%, que había alcanzado en julio pasado, justo un mes antes.

Aunque la cifra actual desbordan todas las anteriores desde que se tiene registro, la preocupación es mayor porque el alza de precios no habría tocado techo.

«Pensamos que la inflación para final de año puede estar entre el 11 % y el 11,2 % con una desaceleración lenta para el próximo año en términos de que la indexación de precios es muy alta, es decir, apenas comience el 2023 todo se volverá a ajustar contra la inflación pasada que si es alrededor del 11 % y podrá hacer que la desaceleración de la inflación sea difícil el próximo año» , dijo Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria.

Entre las razones que explican esa alza de precios están la depreciación del peso colombiano, que ha hecho que buena parte de los productos de la canasta familiar, que tienen que ver con elementos importados como aseo, como insumos para la producción de algunos alimentos, como los electrodomésticos, suban su costo, impulsando la inflación anual.

Además, persisten los problemas asociados con los altos precios de insumos e importaciones por la crisis logística global.

Según Olarte, las mayores alzas de precios provienen de los alimentos de la canasta básica de la población de ingresos bajos.

«Esto sigue siendo muy preocupante especialmente porque buena parte de la canasta básica de la población de ingresos bajos viene por cuenta del consumo de alimentos, eso lo que quiere decir es que todavía falta bastante para que la inflación toque techo y seguramente ya vamos a estar hablando de inflaciones de más de 11 % a noviembre de este año» , agregó.

‘Medidas para reducir inflación no deben conducir a una recesión’ Por su parte, María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, dijo que el gobierno tiene el reto de controlar los precios sin que esto induzca a una recesión de la economía.

«La inflación no da tregua ni en Colombia ni en el resto del mundo. No podemos olvidar que la inflación se ha acelerado en los mercados desarrollados y emergentes durante el último año, ya que la demanda se recuperó de la pandemia antes de que la oferta se recuperara por completo. Lo anterior obliga a que las acciones de política pública busquen establecer mecanismos que no induzcan una recesión para controlar los precios. Se debe fomentar la competitividad empresarial, la generación de empleo y una capacidad moderada de gasto que mantenga el ritmo de la economía», señaló Lacouture.

— DANE Colombia (@DANE_Colombia) September 5, 2022 Según Anif, es «imperativo» que el gobierno tome las medidas pertinentes, tanto en el frente monetario como fiscal, para contener el incremento en el costo de vida, sin desestimular la inversión y la producción.

Anif propone, además, revisar los costos del servicio de electricidad en la costa Caribe, que es la más afectada por el fenómeno inflacionario de este sector, tal y como lo anunció el presidente Petro que citó a las autoridades del sector energético para revisar las alzas en tarifas de energía que jalonaron la inflación en agosto.

