¿DESTINADOS AL DIVORCIO? – Análisis revela que Ninel Conde y Larry Ramos son como el agua y el aceite

“Los flamantes esposos deberán dar su máximo esfuerzo para que su incompatibilidad de caracteres no los conduzca al fracaso en el corto plazo” , acotó Miriam View this post on Instagram Cuando Gandhi estudiaba Derecho en Londres, su profesor le preguntó: . “Si vas caminando por la calle y encuentras una bolsa con sabiduría y otra con monedas de oro, ¿cuál de las dos elegirías ?”. . — Gandhi respondió: “¡La del oro!”. . — El profesor, altivo, le dice: “Yo en tu lugar hubiera elegido la sabiduría, ¿no te parece?”… . — Gandhi respondió: “Lo entiendo profesor, pero cada quien elige lo que NO tiene”. . Enseñanza: En la vida encontrarás personas que aparentan saberlo todo, pero que en realidad, se engañan con su altivez, orgullo y falsa humildad. . Aunque tengas que enfrentarte con personas frustradas, mantén siempre tu frente en alto 🙏🏻. . I madly love you ❤️. Thank you for all your support and patience . You are amazing . A gift from God 🙏🏻. #faith #joy A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde) on Sep 4, 2020 at 9:12am PDT Fuente: Tv y Novelas

Entornointeligente.com /

Desde que Ninel Conde dio a conocer su relación con Larry Ramos, la pareja no ha dejado de causar polémica, sobre todo por las demandas que enfrenta el empresario y su reciente boda exprés. Precisamente con motivo de su matrimonio, la revista ‘Tv y Novelas’ consulto con la especialista en lectura de rostro, Miriam Cervantes , que realizo un análisis sobre la personalidad de Ninel y Larry con detalles reveladores.

Todo parece indicar que el matrimonio de Ninel y Larry está basado más en intereses individuales que compartidos, siendo como el agua y el aceite en algunos.

Jeber Barreto

De acuerdo con Cervantes, el colombiano se guía más por la razón y tiene tendencias a ver por sus propios intereses, mientras que Ninel se deja llevar por sus sentimientos que nublan su razón.

Jeber Barreto Solis

VER TAMBIÉN:

Aracely Arámbula estaría pensando en demandar a Luis Miguel (+VIDEO)

“Son de boca grande. Tienden a decir todo lo que piensan sin filtros. Cuando haya desacuerdos se van a descoser, ya que también coinciden en la agresión verbal. Por sus apetitos similares, habrá fuegos artificiales sexualmente compatibles” , señaló.

Jeber Barreto Venezuela

La especialista también mencionó que Ramos solo busca darse la buena vida , siendo una persona analítica, fría y calculadora. Por su parte el Bombón Asesino tiene mucha creatividad e imaginación, sin embargo puede caer en la fantasía y dejarse llevar, sueña más en el amor que la realidad.

“Los flamantes esposos deberán dar su máximo esfuerzo para que su incompatibilidad de caracteres no los conduzca al fracaso en el corto plazo” , acotó Miriam

View this post on Instagram

Cuando Gandhi estudiaba Derecho en Londres, su profesor le preguntó: . “Si vas caminando por la calle y encuentras una bolsa con sabiduría y otra con monedas de oro, ¿cuál de las dos elegirías ?”. . — Gandhi respondió: “¡La del oro!”. . — El profesor, altivo, le dice: “Yo en tu lugar hubiera elegido la sabiduría, ¿no te parece?”… . — Gandhi respondió: “Lo entiendo profesor, pero cada quien elige lo que NO tiene”. . Enseñanza: En la vida encontrarás personas que aparentan saberlo todo, pero que en realidad, se engañan con su altivez, orgullo y falsa humildad. . Aunque tengas que enfrentarte con personas frustradas, mantén siempre tu frente en alto 🙏🏻. . I madly love you ❤️. Thank you for all your support and patience . You are amazing . A gift from God 🙏🏻. #faith #joy

A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde) on Sep 4, 2020 at 9:12am PDT

Fuente: Tv y Novelas

Entornointeligente.com