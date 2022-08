Control Ciudadano: La consulta pública sobre Desarme, Control de Armas y Municiones en Venezuela es sesgada

Entornointeligente.com /

Rocío San Miguel, presidente de la ONG, criticó que la consulta no aparezca aún en la página web del ministerio, sino en algunos mensajes en redes sociales, que remiten a un formulario de Google.Doc

San Miguel detalla que, además, el formulario exige a los participantes de la consulta, entregar información personal a través de 14 preguntas, para poder responder válidamente el cuestionario. «El uso de datos personales en Venezuela lamentablemente no se encuentra regulado y en varias ocasiones se ha demostrado su utilización inconstitucional por parte de funcionarios públicos».

Según la activista, en el formulario aparecen nueve preguntas, cinco de ellas cerradas, para elegir «SI» o «NO», con respuestas de perogrullo, salvo la primera y la última.

¿Conoce usted la Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones? ¿Sabía usted que la población juvenil es la más vulnerable a perder la vida por un arma de fuego? ¿Sabía usted que un arma de fuego puede ocasionar discapacidad? ¿Cree en la recuperación y consolidación de los espacios libres de armas de fuego? ¿Se sumaría usted al plan nacional de desarme voluntario? Las cuatro preguntas finales permiten a los participantes desarrollar ideas y propuestas que, sin embargo, no apuntan a evaluar la política de desarme y control de municiones, explicó San Miguel.

¿Piensa usted que tener un arma de fuego es necesario? ¿Por qué? ¿Cuál sería su reacción al enterarse que su hijo o hija porta y usa un arma de fuego? ¿Cuál sería su propuesta para evitar que los jóvenes de su comunidad usen armas de fuego? ¿Qué harías para que tu comunidad esté libre de armas de fuego? Según el artículo 324 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solo:el Estado puede poseer y usar armas de guerra. Todas las que existan, se fabriquen o se introduzcan en el país, pasarán a ser propiedad de la República sin indemnización ni proceso. La Fuerza Armada Nacional será la institución competente para reglamentar y controlar, de acuerdo con la ley respectiva la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos. La presidenta de la ONG atestiguó que el más grave problema que enfrenta el Estado en materia de desarme y control de armas y municiones es que no se ha cumplido la Ley, y no hay quien exija su cumplimiento. «La Fuerza Armada Nacional, institución encargada de controlar la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso, de acuerdo a la Constitución, lamentablemente no rinde cuentas al país sobre estas funciones. Y sin esta rendición de cuentas, es imposible saber si hay éxito en los planes de desarme y control de armas y municiones y los correctivos a realizar» Nota de prensa

LINK ORIGINAL: El Carabobeno

Entornointeligente.com