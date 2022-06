Contrato para reparación de malla vial de Cali podría estar «amañado»: concejal Diana Rojas

Entornointeligente.com /

La concejal Diana Rojas denunció este lunes ante el Concejo de Cali sobre presuntas irregularidades en el proceso de selección para la contratación de la malla vial 2022, en Cali.

La concejal solicitó que la Contraloría General de la Nación investigara estas denuncias, sin embargo, el Concejo no aprobó la solicitud, con 9 votos por el No. De los concejales que lo apoyaron estuvieron Ana Erazo, Terry Hurtado, Roberto Ortiz y Diana Rojas; 8 concejales no respondieron.

— Diana Carolina Rojas (@DianaRojasCali) June 13, 2022 Según Rojas, en el proceso de selección para la contratación, había cuatro proponentes, pero tres fueron rechazados por la Secretaría de Infraestructura de Cali, por incumplimiento de requisitos.

La secretaría adjudicó el contrato a Consorcio Vial 2022 «que ni siquiera tenía en firme los papeles necesarios, está en ley de insolvencias, endeudado por $15 mil millones y corrieron las fechas para favorecer a este contratista», denunció la concejal.

Además, la concejal añadió que para la contratación de la malla vial del año pasado (2021) se presentaron 42 proponentes para un contrato de $4.500 mil millones, «¿por qué esta vez solo se presentaron 4 y además es la contratación de mayor cuantía (86 mil millones de pesos)?», dijo Rojas.

Y concluyó: «Tener un contratista con tan graves deudas y cuestionamientos, pone en riesgo la ejecución de tan importante contrato, en el que está en juego la rehabilitación de las calles y carreteras de la ciudad, ¿por qué lo favorecieron?, ¿qué hay detrás de todo esto?»

