Contrato de arrendamiento para la nueva sede de la ASEP genera dudas

El el contrato para el cambio de sede de la ASEP, ya fue aprobado por el Consejo Económico Nacional (CENA) y refrendado por la Contraloría General de la República

El costo del arrendamiento de la sede actual de la ASEP, en la Vía España ronda el medio millón de dolares, la nueva sede le representaría al Estado el pago de $1,058,197.20. Archivo/La Estrella de Panamá

La aprobación de un contrato de arrendamiento bajo la figura de procedimiento excepcional para la nueva sede de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), y que le costará al estado el doble de lo que se paga actualmente, ha puesto en duda el manejo transparente de esta entidad en este proceso.

Según datos oficiales, el contrato de arrendamiento para el cambio de sede de la ASEP, ya fue aprobado por el Consejo Económico Nacional (CENA) y refrendado por el Contralor General de la República, a pesar de que fue omitida la publicación en el Portal de Panamá-Compra de la intención de la ASEP, de acogerse a la figura de procedimiento excepcional, y que es un requisito de transparencia contemplado en el Texto Único de la Ley 22 de Contrataciones Públicas.

De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 22 que hace referencia al anuncio de la intención de procedimiento excepcional de contratación, en los casos previstos en los numerales 1 y 4 del artículo 79 de esta misma ley, la entidad contratante deberá publicar su intención de acogerse al procedimiento excepcional de contratación en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas «PanamaCompra», por un periodo no menor de cinco días hábiles.

El aviso, según la norma, deberá contener el objeto de la contratación, el informe técnico fundamentado, los términos o especificaciones técnicas de la contratación, la propuesta técnica y económica del proveedor, la partida presupuestaria y el modelo de contrato, de ser el caso.

El objetivo general de esta contratación, según la ASEP es llevar a cabo un contrato de arrendamiento a suscribirse entre la Autoridad y la empresa MERA, S.A., de acuerdo con lo señalado en el numeral 1 del artículo 79 del Texto Único de la Ley 22 de 2006.

El numeral 1 del artículo 79 de esta Ley 22 hace referencia al uso del procedimiento excepcional de contratación en la adquisición o arrendamiento de bienes y/o servicios, en los cuales no haya más de un oferente o en aquellos que, según informe técnico fundado, no haya sustituto adecuado.

Indica también la ASEP que el motivo por el cual se imposibilita solicitar otras cotizaciones, obedece, entre otras circunstancias a que no existe otro arrendador que cuente con un bien inmueble, que posea las características y especificaciones solicitadas por esta entidad solicitante, sobre todo, en lo que al espacio y ubicación accesible se refiere.

La aparente omisión de la ASEP al no emitir la publicación de su intención de acogerse al procedimiento excepcional de contratación para el arrendamiento de su nueva sede, impidió que otros oferentes o proponentes no se dieran por enterado de ese acto público, por lo cual no pudieron presentar sus propuestas.

Publicación que exige la ley, no figura en Panamá Compras

No obstante, a pesar de esta norma establecida en la Ley 22, referente al anuncio de la intención de procedimiento excepcional de contratación, en el Portal de Panamá Compra, no figura publicación alguna sobre la intención de acogerse a la contratación excepcional.

La ASEP, sí subió en este portal una certificación donde afirman que no se presentaron otros interesados con capacidad de proveer el bien, servicio u obra requerido que en este caso es el arrendamiento de un nuevo local para su sede.

Para que el Consejo Económico Nacional y el Contralor General de la República, pudieran aprobar y refrendar respectivamente el nuevo contrato de arrendamiento para la nueva sede de la ASEP, tal como ocurrió bajo la figura de procedimiento excepcional, esta entidad contratante debió haber cumplido con el artículo 81 de la Ley de Contrataciones Públicas que establece la obligatoriedad de publicar su intención de acogerse a este procedimiento.

A pesar de no darse la publicación, en este portal se constata la contratación millonaria con el procedimiento excepcional No 2021-1 06-08-PE-010568 dentro del Portal Electrónico de Panamá Compras, donde la Sociedad MERA S.A, arrienda a la ASEP un local comercial de 6593.13 metros cuadrados en la calle Segunda Carrasquilla, San Francisco por un monto de 1 millón cincuenta y ocho mil ciento noventa y siete con 20/100 ($1,058,197.20), un monto mayor del que paga actualmente la ASEP en su sede en la Vía España, donde el Estado paga cerca de medio millón de dólares por el arrendamiento.

Posible violación al debido procedimiento

Tras ser consultado sobre los procedimientos establecidos en la Ley 22, el abogado y experto en temas de contrataciones públicas, Ernesto Cedeño manifestó que si la causal para el uso de la figura de procedimiento excepcional establece que hay que hacer un anuncio, y si no se hace el anuncio a este procedimiento excepcional, «eso nace con un vicio que podría ser demandado ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia por violar el debido procedimiento».

«Para el procedimiento excepcional hay causales y se pide autorización ya sea a la DGCP (Dirección General de Contrataciones Públicas, CENA (Consejo Económico Nacional) o al Consejo de Gabinete, pero dependiendo de la causal se sabe si se tiene que hacer un anuncio de convocatoria previa», indicó.

