Contratarán bloqueo de celulares | Panamá América

Entornointeligente.com / El Ministerio de Gobierno (Mingob) dará en concesión administrativa el servicio de telefonía y bloqueo de señales de celulares en la cárcel La Nueva Joya, por un periodo de cuatro años.

Versión impresa Según el pliego de cargos de este acto público, se busca el suministro e instalación de una plataforma de bloqueo y/o inhibición de señales de comunicaciones móviles, satelitales u otros sistemas de comunicación inalámbrica y en general de radiocomunicaciones para este centro penitenciario, el más grande del complejo penitenciario La Joya.

Luego de la tragedia de diciembre de 2019 en La Joyita, un posterior informe sobre estos hechos desnudó entre otras falencias, la existencia de antenas bloqueadoras de señales de celulares destruidas, lo que impedía que se cumpliera la misión para las que fueron instaladas.

El contratista a quien se le adjudique la concesión, deberá prestar, además, el servicio de telefonía para los privados de libertad.

La visita al campo para las empresas interesadas en proveer el servicio está fijada para este viernes, 21 de mayo.

Por otra parte, la reunión previa y de homologación se celebrará el miércoles, 26 de mayo.

La apertura de propuestas económicas está prevista para el 23 de junio.’

1 teléfono por cada 50 detenidos deberá proveer el contratista a quien se le adjudique el proyecto.

