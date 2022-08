Contratação de Sérgio Figueiredo vista com «indignação»

Entornointeligente.com /

«Por um lado, vemos com indignação, porque há várias dimensões graves nesta nomeação que, na realidade, legalmente, é uma contratação, mas, por outro lado, não nos surpreende porque corresponde a um padrão de patronagem política e de nomeação de amigos e de troca de favores que vem a acontecer há vários anos em Portugal». Esta é a reação de Susana Coroado, presidente da organização não-governamental Transparência Internacional (TI) Portugal, espelhada à Lusa sobre a contratação de Sérgio Figueiredo como consultor estratégico para fazer a avaliação e monitorização do impacto das políticas públicas no ministério de Fernando Medina.

Segundo o jornal Público, este é um contrato por ajuste direto e ex-diretor de informação da TVI vai auferir um ordenado ilíquido equivalente ao vencimento mensal de um ministro: 4767 euros.

Susana Coroado diz ainda que «também não se compreende bem o currículo de Sérgio Figueiredo. Nós, na Transparência Internacional Portugal, estamos curiosos para ver o contrato de prestação de serviços que acreditamos que o Ministério das Finanças vá publicar no portal Base da contratação pública, porque não se compreende bem», acrescentou à Lusa.

E diz ainda que esta situação é a retribuição do «favor que Sérgio Figueiredo fez, como diretor da TVI a Fernando Medina, contratando-o como comentador». «Por outro lado, é uma contratação que é uma nomeação através de contrato de contratação pública, porque dá a sensação que ele não podia ser nomeado como um membro de um gabinete normal, porque não poderia receber o ordenado chorudo que vai receber», acusa ainda.

A responsável defende ainda ser «uma pena que a contratação pública sirva para este tipo de nomeação de amigos».

