Contraloría reportó hallazgos fiscales de $2.170 millones en reconstrucción de Providencia

Entornointeligente.com /

Tras una investigación especial realizada a todo el proceso de la reconstrucción de la isla de Providencia tras el huracán que le afectó, la Contraloría General de la República identificó dos hallazgos fiscales por $2.170 millones y además 13 disciplinarios, y los fiscales uno por $1.549 millones y otro por $620 millones, relacionados con mayores valores pagados en un contrato de obra suscrito por el Invías.

Para la Contraloría, en lo relacionado con vivienda a cargo de Findeter, se encontraron deficiencias como falta de una adecuada planeación en contratos para ejecución de obras de reparación, rehabilitación y construcción.

Igualmente se reportó de seis hallazgos disciplinarios obtenidos en la actuación especial de fiscalización con respecto a la gestión de Findeter sobre vivienda, relacionados con planeación de contratos, calidad de los trabajos y especificaciones técnicas de las viviendas nuevas y zonas seguras de las viviendas intervenidas en la reconstrucción de Providencia, entre otras situaciones.

Lea aquí: Capturan a 10 de los 11 implicados en asesinato de tres jóvenes en zona rural de Sucre

Otro aspecto identificado por la Contraloría está que se evidenciaron falencias en la calidad del material de las ventanas de las viviendas T2 y T4 y en los pisos y muros; e irregularidades relacionadas con el sistema hidrosanitario en las viviendas de reparación integral.

Se informó además que se identificó viviendas que no están conectadas a ningún sistema de tratamiento o fueron conectadas a pozos no funcionales, lo mismo que viviendas conectadas a pozos sépticos existentes construidos artesanalmente que presuntamente no cumplen con los criterios mínimos de diseño.

Esta actuación, adelantada por las Contralorías Delegadas para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, Infraestructura y Comercio y Desarrollo Regional, evaluó la gestión adelantada por parte del Invias, Findeter, los Patrimonios Autónomos Fontur e iNNpulsa Colombia y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

La actuación especial de la Contraloría se conoce dos días después que el presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionara, desde Providencia, que las viviendas de la reconstrucción tuvieron un costo cada una de 620 millones de pesos, además que se construyeron sin consultar a la población.

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com