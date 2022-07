Contraloría instruye sumario administrativo al Hospital de Antofagasta tras instalación de lienzo por el Apruebo

Entornointeligente.com /

A través de su cuenta de Twitter, la Cotraloría General de la República informó que instruyó un sumario administrativo al Hospital Regional de Antofagasta, tras la instalación en sus dependencias de un lienzo en favor del Apruebo.

«Se instruye sumario administrativo al Hospital Regional de Antofagasta, por uso indebido del edificio institucional favoreciendo una de las opciones plebiscitarias», escribió el organismo.

Desde el Hospital, el director del recinto y doctor Antonio Zapata afirmó que el despliegue del cartel «corresponde a acciones de dirigentes gremiales, la cual no contó con ninguna autorización de nuestra parte como administración del recinto»

«Una vez constatado el hecho, este director instruyó su retiro del lugar», acotó. Sobre el oficio de Contraloría, precisó que «se nos instruye a iniciar un sumario administrativo por los hechos ya consignados, acción que comenzaremos a la brevedad».

El diputado de RN José Miguel Castro cuestionó algunos hechos del último tiempo, afirmando que «desde el Presidente de la República poniendo fotos de cantantes famosos sin ninguna autorización, hasta mobiliario público usado para la campaña del Apruebo, en el caso del Hospital de Antofagasta, me parece impresentable. Si hay cualquier funcionario público que dentro de su horario de trabajo esté haciendo campaña va a ser denunciado no solamente a la Contraloría que me parece bien que esté actuando, sino que también va a ser llevado ante la justicia».

¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com