Contraloría General de la República confirma que Arquesio Arias no está cobrando

La Contraloría de la República confirmó que desde la primera quincena de noviembre al diputado Arquesio Arias se le mantiene retenido su salario y su gasto de representación. noticias relacionadas ‘Arquesio Arias contraviene con lo que le mandata la Constitución Política’ Habilitan al suplente del diputado de Guna Yala, Arquesio Arias Legalizan incautación de datos del celular del diputado Arquesio Arias La decisión surgió luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le impusiera la medida de arresto domiciliario. Rocío Rodríguez, vocera de la Contraloría General indicó: “Desde que recibimos orden de la Corte Suprema de Justicia sobre la medida cautelar del diputado, se han retenido los pagos. Hasta que no recibamos una orden de la autoridad correspondiente sobre el estatus del diputado Arias, no se le podrán emitir los pagos”. Mientras continúan las investigaciones por la supuesta comisión de los delitos contra la libertad e integridad sexual y actos libidinosos contra el diputado perredista, el abogado Ángel Álvarez manifestó que la Corte Suprema de Justicia , no ordenó la separación o suspensión de sus funciones legislativas, dejando un vacío legal. Planteó: “Eso fue un tema de discusión, que se planteó en la audiencia por algunos magistrados que no compartían la decisión en su totalidad que mantener casa por cárcel y la habilitación del ejercicio del cargo era contradictorio . Él está cumpliendo con las funciones administrativas que se le hacen llevar a su residencia. Renunciar al cargo no es una opción que haya escogido. Tampoco se encuentra de licencia, se encuentra en pleno ejercicio del cargo”. VEA TAMBIÉN: Gilberto Ventura Ceballos escaló la pared de la cerca perimetral para fugarse de La Nueva Joya Actualmente, el diputado está fuera de su curul y su suplente no puede ocuparla, porque no ha sido habilitado. El diputado Arias se encuentra bajo arresto domiciliario desde octubre del año pasado, mientras continúan los 6 meses de investigación del magistrado fiscal Olmedo Arrocha. El abogado de Arias ha manifestado que en los próximos días solicitará una audiencia de afectación de derechos ante la CSJ. VEA TAMBIÉN: En lo que va del año se han registrado 29 muertes por accidentes de tránsito ¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!

