Contraloría determina que «no resulta posible establecer una transgresión» a ministra Siches tras acusación sobre vuelo con migrantes expulsados

Entornointeligente.com /

La Contraloría General de la República respondió a una serie de oficios contra la ministra del Interior, Izkia Siches, sobre diversas irregularidades denunciadas en el cargo por tres hechos en concreto. Uno de estos, tiene relación con la acusación que realizó la secretaria de Estado en la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde aseguró que un vuelo de migrantes expulsados regresó a Chile con todos sus pasajeros durante la administración del gobierno anterior. «Dado que la autoridad ministerial estaba en la convicción de que los hechos que relató en tal oportunidad ante la citada comisión se adecuaban a la realidad, no resulta posible establecer una transgresión como la que se alega», sostiene el documento. No obstante, sí estableció que manifestó «una falta de prolijidad en la preparación de la información expuesta, la que no es acorde con la relevancia de tal instancia ni tampoco con la importancia del cargo que ostenta la autoridad reclamada». Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

La Contraloría General de la República (CGR), respondió a un conjunto de oficios contra la ministra del Interior, Izkia Siches, sobre irregularidades en el cargo. Los documentos, que fueron remitidos por la Cámara de Diputados apuntaba a tres hechos en concreto.

El primero de ellos, la ausencia de denuncia tras los incidentes ocurridos en su viaje a la región de La Araucanía; el traslado a la zona junto a su cónyuge y su hija en un avión de Carabineros; y sus declaraciones sobre un avión que -según ella- retorno al país con migrantes expulsados.

Según informa Radio Bio Bío , el dictamen del órgano contralor indica que la secretaria de Estado «manifestó falta de prolijidad» en la preparación de la información.

El primer hecho analizado por Contraloría fue la visita de Siches en conjunto con su comitiva a Temucuicui, donde fue recibida con disparos al aire.

En este caso, sostienen que «no resulta reprochable que tanto la ministra como los funcionarios de su comitiva que fue objeto de los hechos antes descritos no hayan efectuado la denuncia de esos ilícitos».

Esto, debido a que el Ministerio Público abrió una investigación de oficio el mismo día de los hechos.

«Lo anterior, por cierto, es sin perjuicio del deber de esa secretaria de Estado y de todos los funcionaros afectados de prestar declaración y cualquier otra colaboración que les sea solicitada en el marco de dicha investigación», estableció.

El otro hecho tuvo relación con la visita a Temucuicui, donde Siches viajó junto a su hija y cónyuge en un avión de Carabineros.

«Dicha determinación obedeció al intento de conciliar la posición de autoridad pública que ella ostenta, con el derecho de alimentación que le asiste y que se encuentra establecido en favor de la niña, atendida su edad», indicó el ente contralor.

De todas formas, hizo un llamado de atención a la secretaria de Estado para que busque otros medios de transporte para su familia en próximos viajes.

«Aún cuando en la especia no se generaron gastos adicionales por el traslado de la menor y su padre en el avión de Carabineros de Chile, en lo sucesivo deberán buscarse otros mecanismos que le permitan a dicha superioridad armonizar la ejecución de las labores propias del cargo que inviste con el ejercicio del apuntado derecho», expresa el documento.

Esto, con la finalidad de no involucrar gastos públicos que estén destinados para fines institucionales.

El tercer y último hecho se remonta a la acusación que realizó Siches en la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde aseguró que un vuelo con migrantes expulsados regresó a Chile con todos sus pasajeros durante la administración de Sebastián Piñera.

«Se advierte que la ministra tomó conocimiento de los hechos que denunció públicamente, al menos, el 1 de abril de 2022, no constatando de la documentación tenía a la vista que con posterioridad a las afirmaciones vertidas a esa data aquella haya ordenado que se disponga alguna investigación acerca de las supuestas irregularidades», sostiene el texto.

«Dado que la autoridad ministerial estaba en la convicción de que los hechos que relató en tal oportunidad ante la citada comisión se adecuaban a la realidad, no resulta posible establecer una transgresión como la que se alega»

No obstante, sí estableció que manifestó «una falta de prolijidad en la preparación de la información expuesta, la que no es acorde con la relevancia de tal instancia ni tampoco con la importancia del cargo que ostenta la autoridad reclamada».

En ese sentido, pide adoptar las medidas necesarias para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir en el futuro.

Lea el dictamen completo aquí

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com