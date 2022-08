¿Contra quién peleará Jake Paul? ¿Una leyenda de UFC, un campeón de boxeo o un prospecto?

Entornointeligente.com /

El esperado regreso de Jake Paul contra Hasim Rahman Jr., hijo del ex campeón de peso pesado Hasim Rahman, fue cancelado el sábado debido a la incapacidad de Rahman para alcanzar el límite de peso de 200 libras acordado para la pelea.

Rahman (12-1, 6 KOs) ha competido en el peso pesado a lo largo de su carrera profesional y peleó por última vez en las 224 libras en abril. Paul (5-0, 4 KO’s) buscaba su primer desafío contra un boxeador real. Tiene victorias sobre su compañero YouTuber Ali Eson Gib, el exjugador de la NBA Nate Robinson y los peleadores de MMA Ben Askren y Tyron Woodley , contra quien peleó dos veces, incluida una impresionante victoria por nocaut en el sexto asalto en diciembre pasado.

Selecciones Editoriales Jake Paul vs Hasim Rahman Jr. se cancela por problemas con el peso 2d ESPN Youtuber Jake Paul aspira a ser campeón mundial 20d Mike Coppinger | ESPN Márquez, sobre Jake Paul y celebridades en el ring: ‘Es un daño para el boxeo’ 14d José E. Bartolomei | ESPN Digital 2 Relacionado Entonces, ¿con quién debería pelear Paul a continuación? Suponiendo que todavía quiera pelear contra un boxeador, tiene algunas opciones. Si quiere volver a sus opciones antes de Rahman, la ex leyenda de UFC Anderson Silva y el excampeón de boxeo de peso mediano Julio César Chavez Jr. son opciones viables.

Pero, ¿qué hay de apuntar más alto? El Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que la semana pasada dijo que colocaría en el ranking a Paul en peso crucero con una victoria sobre Rahman, creó la división de peso puente hace un par de años para peleadores de entre 201 y 224 libras y podría sancionar un combate contra su campeón y Paul.

Y siempre está Conor McGregor …

Mike Coppinger, Ben Baby y Michael Rothstein comparten sus pensamientos sobre el tema.

Volver a Tommy Fury Tommy Fury fue el oponente original de Jake Paul antes de que a Fury se le negara una visa para ingresar a los EE. UU. para la pelea. Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images El próximo oponente de Paul debería ser con el que se suponía que pelearía originalmente: Tommy Fury.

Fury, por supuesto, no pudo viajar a los Estados Unidos para su pelea por razones no reveladas. Pero, ¿por qué esta pelea tiene que ocurrir de este lado del Océano Atlántico? ¿Por qué no en el Reino Unido, donde Fury ya es toda una celebridad? O, ¿qué pasa con Arabia Saudita o Dubai, donde la familia Fury tiene algunas conexiones adineradas?

Fury es perfecto porque no tiene ningún propósito importante en el panorama más amplio del boxeo, excepto para establecer aún más la credibilidad de Paul para futuras peleas. Aunque técnicamente es un profesional, Fury está más cerca de Paul en talento que de su medio hermano, el campeón de peso pesado Tyson Fury.

Para mantener la intriga en marcha, Paul tiene que encontrar un oponente que sea un paso adelante de los retadores anteriores que tienen el boxeo como un segundo empleo. Fury es oponente de riesgo y podría vencer a Paul. Cualquiera que tenga experiencia real en el boxeo sería un gran riesgo para Paul.

Entonces, todos los involucrados deben encontrar una manera de llevar a cabo Paul-Fury. No pensemos demasiado en las cosas fáciles. — Ben Baby

¿Paul puede ir por un campeón actual? Oscar Rivas es el campeón de peso puente del CMB Vaughn Ridley/Getty Images No nos dejemos llevar aquí. Sí, la división de peso crucero es ampliamente considerada como la peor del boxeo. Y no, no vamos a reconocer la absurda división de peso puente del CMB (tal vez cuanto más la ignoremos, más rápido desaparecerá).

Pero incluso el peor campeón de peso crucero le daría una bofetada a Paul. Por ejemplo, Ryad Merhy tiene un título secundario con la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Tiene 30 peleas profesionales contra boxeadores reales. Paul ni siquiera se ha enfrentado a uno todavía. Pequeños pasos, Jake. — Baby

¿Qué tal Conor McGregor? Conor McGregor siempre está buscando una gran pelea, y subir de peso para enfrentar a Jake Paul encaja a la perfección. Arnold Jerocki/FilmMagic Esta puede no ser una opción terrible si somos honestos. McGregor marcó el comienzo de la era actual del nuevo boxeo cuando peleó contra Floyd Mayweather en 2017.

A pesar de ser un consumado campeón de la UFC, McGregor no tenía por qué pelear contra Mayweather, uno de los mejores de todos los tiempos. Todavía sucedió. Y McGregor lució terrible. Creo que una pelea McGregor-Paul sería descuidada y débil hasta que alguien noquee al otro. Pero imagina la acumulación hasta la noche de la pelea. El drama y los bares estarían en otro nivel. Las compras de pay-per-view estarán fuera de serie. Y será un circo absoluto: el entorno exacto en el que ambos prosperan. — Baby

¿Podría desafiar a un excampeón de UFC o de boxeo? Anderson Silva (derecha) derrotó a Julio Cesar Chavez Jr. en una sorprendente decisión en junio de 2021. Manuel Velasquez/Getty Images Paul insistió en que su próxima pelea sería contra alguien con experiencia genuina en el boxeo, y tanto el enemigo original, Tommy Fury, como el oponente de reemplazo, Hasim Rahman Jr., cumplían los requisitos.

Con Fury y luego Rahman fuera para el 6 de agosto, es justo pensar que Paul buscará en otra parte una pareja de baile cada vez que regrese al ring.

Se rumoreaba que Julio César Chávez Jr., el hijo de la leyenda mexicana, y Anderson Silva estarían en la mezcla para el 6 de agosto. No sería una sorpresa ver a uno de esos dos nombres obtener el próximo día de pago de Paul.

Chávez, que ya pasó sus mejores días como campeón de las 160 libras, peleó contra Silva en junio de 2021 . El excampeón de UFC obtuvo la sorprendente victoria por decisión dividida.

Silva es un boxeador sin experiencia y tiene 47 años, pero parece tomarse en serio el entrenamiento en el ring, mientras que Chávez no. Chávez, cuya última victoria notable fue en 2012, también sería inferior a Paul, que normalmente pelea en las 190 libras.

Seguramente, hay mejores opciones para Paul si está buscando hacer una declaración en su quinta pelea profesional. — Mike Coppinger

¿Qué pasa con los prospectos actuales? Nico Ali Walsh (izquierda) podría ser la opción más intrigante como oponente potencial para Jake Paul. ETIENNE LAURENT/EPA-EFE/Shutterstock Sé que esto desafía la pregunta, pero es la respuesta más precisa: un boxeador que es un boxeador «real» del que pocos fanáticos han oído hablar. Recordemos todos que Paul todavía tiene menos de diez peleas en su carrera y tiene 25 años. Sí, trae mucho dinero, pero en algún momento, necesita pelear con alguien en su categoría de peso que sea un peleador de boxeo. Preferiblemente, alguien que no esté muy por encima de su nivel de experiencia.

No veo la posibilidad de que combata por un campeonato ahora. Creo que existe un potencial real de que podría suceder en el futuro, pero apresurar algo así, en el boxeo, puede conducir a malos resultados.

Para mí, la opción más intrigante, que en realidad podría venderse mejor que otras, probablemente no podría suceder debido a la diferencia de peso, y ese es Nico Ali Walsh. Ambos tienen reconocimiento de nombre y niveles similares de experiencia. Pero, Walsh ha estado pesando alrededor de 160 libras y Paul en 190. Esa es una diferencia de peso demasiado grande, en mi opinión.

Como tenemos que ir con un nombre aquí, diré Muhsin Cason (10-0, 7 KO). Es un peleador. Es un peso crucero real que no tiene demasiadas peleas profesionales en su currículum. Paul ya lo conoce, considerando que Cason lo ha retado. Hasim Rahman Jr. incluso sugirió a Cason como reemplazo a corto plazo. Si Paul quiere ser desafiado, podría ser una pelea sensata de hacer. — Michael Rothstein

