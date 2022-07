Contra-ofensiva da Ucrânia em Kherson «ganha força». Rússia lança ataque na região de Kiev

Entornointeligente.com /

Ver mais Mais Ucrânia ataca ponte fundamental para os russos em Kherson Exportação de cereais da Ucrânia pode avançar já esta semana Cinco meses depois, em que estado está a guerra na Ucrânia? Ucrânia diz que Rússia atacou porto de Odessa, essencial para a exportação de cereais Rússia e Ucrânia assinam acordo para retomar exportação de cereais No Sul da Ucrânia ocupado pelos russos, alguns temem o regresso ao período soviético Rússia recruta professores para dar aulas nas zonas ocupadas da Ucrânia Seis mortos em ataque russo no leste da Ucrânia Bombas continuam a deixar um rasto de morte e sofrimento pela Ucrânia Ucrânia e Rússia mais próximas de um acordo para desbloquear exportação de cereais Turquia e ONU tentam desbloquear a exportação de cereais da Ucrânia Guterres «optimista» com acordo entre Ucrânia e Rússia sobre cereais Ucrânia quer reconquistar Kherson, mas a batalha não será curta nem fácil

