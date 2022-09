Entornointeligente.com /

«Começou por ser uma brincadeira no início do festival – como é que iríamos passar cinema português de terror, que é uma coisa que não existe?» É a primeira coisa que nos diz João Monteiro , director do MOTELX – Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa desde a sua primeira edição em 2007. E se se fala de «brincadeira», não era porque os filmes não existissem. Mas porque eram demasiado raros – em todos os sentidos da palavra.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com