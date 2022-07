Contra la ola de calor, sexo en la piscina o el mar: todo lo que necesitas saber para que sí sea una experiencia increíble

Entornointeligente.com /

Confiésalo. Es una fantasía que te ronda la cabeza. Como quizá lo sea practicar BDSM con tu pareja por primera vez o montarte un trío. Y encima estamos en pleno verano, y es una fantástica forma de combatir el calorcito.

En el cine es una fantasía recurrente que hemos visto en el cine desde hace mucho. Seguro que recuerdas la escena de la película de Fred Zinnemann de 1953 De aquí a la eternidad , con Burt Lancaster y Deborah Kerr.

O tal vez hayas pensado en algo más noventero como Juegos Salvajes , con ese mítico encuentro en la piscina entre Neve Cambell y Denise Richards que encendió a toda una generación y que ilustra este artículo.

Penélope Cruz también ha protagonizado escena hot en el mar junto a Matthew McConaughey en Sahara , la peli de 2005 en la que surgió su historia de amor, y Tom Cruise en Cocktail también tuvo sesión acuática con Elisabeth Shue en Cocktail en una maravillosa cascada .

En Trendencias Películas con escenas de sexo que nos gustan más que una película porno Pues bien, hemos decidido contarte todos los secretos y trucos para que esta fantasía de montárselo en el agua llegue a buen puerto (nunca mejor dicho) y que sea tu elección sexual favorita para no pasar calor este verano .

Qué hacer antes de practicar sexo en la piscina o el mar Lo primero que nos explica Mamen Jiménez sobre llevar a cabo una fantasía sexual es que hay que hablarlo con nuestra pareja. Puede que tu fantasía sea hacerlo en el mar, pero quizá la exposición incomode a tu pareja. Habladlo y si no os termina de encajar no os preocupéis, que hay muchas fantasías que se pueden cumplir y podéis cambiarlo por un role playing en casa , por ejemplo.

Te adelanto algo y hablo por experiencia: si quieres que practicar sexo en el agua siempre será más fácil en una piscina . El mar tiene poco donde agarrarnos, muchas olas que pueden tirarnos y está mucho más expuesto que una piscina que podemos tener en la casa que hayamos alquilado para nuestras vacaciones.

Imagen de la película «De aquí a la eternidad» Un sexconsejo: cuidado con los ojos indiscretos, porque aunque resulte excitante pensar eso de que pueden vernos y esto haga que aumente la libido , hacerlo en un lugar público tiene sus riesgos, como que alguien pueda grabarnos o que en algunos países esté penado por la ley.

En Trendencias Petting, sexting y otras prácticas sexuales maravillosas y sin penetración Cómo tener sexo en el agua Siempre con protección Hacerlo en el agua no implica no usar protección. Pasa como con la menstruación, que no evita losa embarazos no deseados ni las enfermedades de transmisión sexual de las que podemos contagiarnos (y contagiar). Tanto dentro como fuera del agua hay que usar protección siempre.

Es importante poner el preservativo o cualquier otro método anticonceptivo fuera del agua . En las pelis y series ese momento no sale por ningún sitio (no lo vimos en ninguna de las posturas de Sexo/Vida ), pero para que sea una relación sana y sin riesgos, hay que hacerlo. Si tienes pareja estable y habéis llegado al acuerdo de no usar preservativos sino otro método anticonceptivo (o ninguno), encontrarás menos trabas, porque lo de ponerte un condón bajo la sombrilla y luego meterte en el mar no terminamos de verlo.

Lubricante: sí, gracias Llegados a este punto hay que pensar que el agua no es el mejor lubricante que existe. De hecho el agua no favorece la fricción, y si existe penetración puede que sea algo incómodo, por lo que es recomendable usar un lubricante.

Para elegir el mejor lubricante tenemos que pensar en que los lubricantes al agua se diluyen, así que quedan descartados. Y nada de vaselinas ni aceites ni nada que salga de la cocina como el aceite de oliva: cuida tu vagina, solo tienes esa, y este tipo de inventos lo único que consiguen es modificar nuestro PH y en el mejor de los casos, provocar una infección vaginal que no mola nada de nada. En este caso usaremos un lubricante a base de siliconas que también es apto para el sexo anal pero no para su uso con juguetes sexuales como el Satisfyer.

En Trendencias Cómo usar tu Satisfyer y sacarle el máximo partido (a solas y en pareja) Este tipo de lubricantes son más densos pero tienen textura suave. Podemos optar por el Perfect Connection de Durex , o el lubricante Elite Shiitake de Intimate Earth , que usa una silicona más ligera en su fórmula. También podríamos usar un lubricante con base de aceite (no apto para sexo anal pero ideal para hacer un masaje erótico con ellos), como los sobres monodosis de Lubets .

Si aún así te atreves, lo mejor es probar la típica postura de pie , con tu pareja sujetándote y tú con las piernas enredadas en su cintura. Aprovechad que en el agua todo pesa muchísimo menos y que tu pareja te suba y baje. El resto ya lo sabes.

En Trendencias Las seis mejores piscinas naturales en el océano de Portugal para bañarnos en agua más calentita sin oleaje Pero no pienses que solo vamos a darte la idea más clásica. Aquí van dos opciones extra:

Sexo oral sobre la tabla de surf o «el submarino oral». No hace falta que sea de surf, puede ser de bodyboard o de lo que quieras (cuidado con las colchonetas que para esto no funcionan tan bien, te aviso). Vamos a hacer una escena de tabla a lo Titanic pero sin que a Leonardo Di Caprio le pase nada. Te pinto la imagen: una persona sentada con las piernas colgando y en el agua y la otra en el agua con la cabeza entre las piernas de la otra persona. El misionero en la típica colchoneta de playa . Mucho cuidado con esta, que si hay movimiento de mareas podéis terminar llamando Wilson a una pelota de volley y en una isla desierta como en el Náufrago . Lo mejor de esta postura es que os reiréis mazo tratando de subir a la colchoneta y como ya te hemos explicado, si quieres más y mejores orgasmos necesitas una pareja con la que reír . En la piscina tenemos muchas, muchísimas más opciones gracias a las paredes que pueden servirnos de apoyo: de pie enfrentados, de pie con una de las personas de la pareja por detrás, una sentada en el borde y la otra persona dentro del agua… Si la piscina es vuestra, hay tiempo para probar de todo.

Ahora solo queda ponerlo en práctica y descubrir una forma de vencer a la ola de calor, de probar cosas nuevas y de pasar un rato muy divertido.

En Trendencias Tres posturas para practicar sexo en el coche pero no como siempre Nota: algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias

Fotos | Wild Things, De aquí a la eternidad, henri meilhac , Toa Heftiba , Ben Wicks y Jed Villejo en Unsplash

