Continuidade ou mudança? A palavra pertence aos eleitores angolanos

Os angolanos decidem esta quarta-feira se «a força do povo» continua do lado do MPLA, mantendo no poder o partido que governa o país desde a independência, ou se dizem «sim» ao apelo de mudança da oposição liderada pela UNITA.

As campanhas intensificaram-se nos últimos dias e ambos os partidos reclamam ser os mais bem posicionados para garantir as preferências dos eleitores.

Do lado do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), o candidato João Lourenço apostou em mostrar trabalho feito, prometendo acabar no próximo mandato o que deixou por fazer nos cinco anos em que esteve na presidência do país, apontando culpas à pandemia de covid-19.

Subscrever O candidato da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Adalberto da Costa Júnior, focou-se no «cansaço» e erros do MPLA, que não conseguiu tirar ainda os angolanos da pobreza e centrou as promessas nas eleições autárquicas – que João Lourenço tinha prometido concretizar e falhou – e numa revisão constitucional que retire os excessos de poder ao presidente.

A corrupção foi um dos temas presentes na campanha, com João Lourenço a insistir nesta bandeira, aproveitando para atacar o seu adversário ao tentar associar a campanha da UNITA aos «marimbondos» (uma espécie de vespa, simbolizando corruptos), enquanto Adalberto da Costa Júnior insistiu que os «marimbondos» estão no partido no poder.

O período eleitoral foi também marcado pela morte no dia 8 de julho, em Barcelona, do antigo presidente José Eduardo dos Santos e pela contenda familiar que se seguiu, um braço de ferro judicial e diplomático em que levou a melhor a viúva, Ana Paula dos Santos, e os seus três filhos, apoiados pelo governo angolano, contra os filhos mais velhos que estão em rota de colisão com o regime e não vão estar presentes nas exéquias.

A chegada do corpo, no passado sábado, coincidiu com o ato final da campanha do MPLA, um gigantesco comício onde o presidente de partido e recandidato à presidência não fez qualquer referência ao seu antecessor, embora a UNITA não tenha deixado de apontar aproveitamento político ao caso.

O Executivo ainda não avançou com a data oficial para o funeral de Estado que pretende fazer, mas se acontecer a 28 de agosto, como foi veiculado por dirigentes do MPLA, acontecerá ainda no rescaldo das quintas eleições angolanas, que se adivinham renhidas.

A Comissão Nacional Eleitoral (CNE), entidade que ao longo deste período tem sido a principal visada pelas críticas dos partidos da oposição, criou 13 238 assembleias de voto, constituídas por 26 443 mesas, no território nacional, e 26 assembleias de voto com 45 mesas de voto no estrangeiro, para as quais foram recrutados 105 952 membros.

