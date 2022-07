Conti: Que me ataquen a mí, pero no toquen a mis jugadoras

Entornointeligente.com /

Tras caer por la mínima ante Argentina la noche del jueves, el sueño de Venezuela de entrar de manera directa al mundial de fútbol femenino se desvaneció, no obstante, aún queda una oportunidad de entrar al repechaje, si la Vinotinto vence a Chile el próximo domingo en el encuentro por el quinto lugar.

Minutos después del partido contra la Albiceleste, la seleccionadora, Pamela Conti, tuvo unas fuertes declaraciones contra aquellos que criticaron la actuación del equipo.

«Estoy muy molesta. Si atacan, que me ataquen a mí, no a mis jugadoras, porque no es justo que, cuando ganamos, todos los venezolanos están para arriba, pero cuando perdemos, hablan mal de ellas. Que hablen mal de mí, no de ellas, a mis jugadoras no me las toquen», comentó este jueves.

Ahora la oncena nacional aspira un cupo para el repechaje, cuando enfrente a su similar de Chile. De ganar ese encuentro, Venezuela estará en un torneo clasificatorio en el mes de marzo junto con otras nueve selecciones para pelear por los últimos cupos al mundial de Nueva Zelanda 2023.

