Contenido «En 1 minuto» lo nuevo de Pau Garcia-Milà

El español de 34, Pau Garcia-Milà es un emprendedor en serie y comunicador nacido en Barcelona. Fundó su primera empresa a los 17 años, que fue posteriormente adquirida por Telefónica. Ha sido nombrado Innovador del Año en 2011 por la publicación del MIT TR-35, y ganador del premio FPdGI Princesa de Girona.

Pau es también fundador de Ideafoster , consultora especializada en innovación disruptiva que en 2018 fue adquirida por Canvia (empresa del grupo Advent International), y de Founderz , la escuela online de emprendimiento.

En paralelo, habla en conferencias sobre Innovación, Éxito y Fracaso y da clase en ESADE (donde es parte del equipo del Master en Digital Business).

Conversamos con Garcia-Milà sobre surgió la idea de «En 1 minuto» y el impacto que ha tenido.

-¿Cómo nace «En 1 minuto» y qué te inspiró?

Nació por «accidente». Hice un audio para mi madre para explicarle lo que había pasado en Reddit y Gamestop hace un año y medio y me dijo que gracias a ese audio lo había entendido bien por fin (llevaba unos días preguntándome) y me animó a publicarlo en Twitter. Lo regrabé como vídeo y lo publiqué, y mucha gente lo agradeció. Luego al siguiente día hice otro ya en 1 minuto en lugar de 2 minutos, y funcionó. Y ya no paré.

Al cabo de unos meses abrí una cuenta en tiktok porque sentía que los vídeos encajaban mejor en esa plataforma que en twitter, y empezó a crecer por encima de cualquier expectativa que hubiera podido tener, hasta llegar a 500.000 seguidores al cabo de un año y poco.

-¿Cómo es el proceso de creación y búsqueda de contenido para armar los videos?

Es mucho más manual y «tonto» de lo que podría imaginarse. Tengo una nota compartida de iOS y vamos poniendo ideas cuando vamos encontrando cosas curiosas. También algunos seguidores a veces me mandan temas y los trato.

Como anécdota, no tenemos «buffer»; es decir, cada día grabamos el vídeo para ese día. Y si por ejemplo hay una semana con mucho trabajo (como la última) esa semana no puedo publicar vídeos de En 1 Minuto. ¡Terrible!

-¿Cómo ha sido la recepción de la gente, qué impacto ha tenido este formato?

La recepción la verdad es que no tiene ningún tipo de lógica. Hay gente enganchada a este formato, algunos me dicen que no tienen tiempo para ver noticias o aprender cosas pero que 1 minuto sí lo tienen, y ven mis vídeos. He tenido que irme de un parque de atracciones con los niños porque se me ocurrió ir con la camiseta de en 1 minuto y nos costaba hasta avanzar. O un vídeo mío generó una intervención en el parlamento español (ríe). Cosas absurdas que hace 2 años no hubiera ni imaginado.

-¿Es este formato algo que todas las marcas/empresas deberían implementar?

La verdad es que creo que marcas y empresas deberían plantearse formatos más frescos, directos y cortos. Parece que les cuesta adaptarse a los nuevos tiempos y tendencias, y igual que hace unos años no era tan difícil mantener la atención de su público durante varios minutos si el contenido era bueno, ahora ya no tiene mucho sentido plantear formatos largos (a excepción del podcast que está en su golden age) sino más bien formatos frescos y cortos.

-¿Qué le dirías a los emprendedores que se están enfocando en la generación de contenido digital?

Les envió un mensaje a todos los creadores de contenido, invitándoles a no dejar de ser lo que son por tener un momento de fama en algo que funciona. Gracias a esto he podido conocer a mucha gente del sector y siento que es una pena que alguien que crea un contenido bueno, que aporta valor, de calidad, y que de repente la gente lo sigue y lo reconoce, y se vuelven personas distintas, como si hubieran nacido para eso. ¡Una pena!

LINK ORIGINAL: Diario Financiero

