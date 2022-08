Contener la inflación en alimentos, uno de los principales retos del nuevo «superministro»

Entornointeligente.com /

Es que los relevamientos privados señalan que los precios volvieron a acelerarse durante julio. Algunas estimaciones, de hecho, dan cuenta de que el IPC subió cerca del 8% en el mes . En ese contexto, los alimentos también presionaron al alza.

Informate más Alquileres, expensas, prepagas y transporte público: todos los aumentos que llegan en agosto Por ejemplo, la canasta que releva semanal mente la consultora LCG presentó en julio una suba del 7,4% medida de punta a punta, un dato «comparable al observado en el mes de marzo», señaló la firma. Durante la cuarta semana, el porcentaje de productos con aumentos dentro de la canasta disminuyó al 24% luego de tres semanas consecutivas de mantenerse por encima del 30%. «Así, la inercia desacelera en el margen: todos los productos de la canasta registran un aumento por mes», detallaron desde la consultora.

Los rubros que presentaron mayores subas en el mes fueron los «productos de panificación, cereales y pastas» (9,6%); «verduras» (9%), «productos lácteos y huevos» (8,8%) y «bebidas e infusiones para consumir en el hogar» (7,7%). Los «aceites», por su parte, subieron 5%; las «frutas» 3,6% y las «carnes» 3,1% (fue el rubro que menos subió en julio).

Eco Go, por su parte, pronosticó un alza de los alimentos que se consumen en el hogar en el orden del 5,9% para julio.

Al analizar los factores que impulsaron esta suba en los alimentos, Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, señaló: » La inflación actúa en rezago debido a la fuerte emisión monetaria, pero además los precios se aceleraron por otros motivos adicionales: la restricción a las importaciones, que generó que en ciertos bienes haya expectativa de falta de reposición del stock; otro es la suba de los tipos de cambios paralelos, porque al no tener acceso al tipo de cambio oficial, el mercado veía más al dólar CCL, que llegó a tener una brecha del 150%, que el mayorista; y por otra parte, expectativas negativas con respecto a la aceleración de esa emisión monetaria y descontrol fiscal por parte del Gobierno».

Sergio Massa Contener la inflación será uno de los principales desafíos que deberá afrontar Sergio Massa

NA Medidas » La llegada de Massa, lo que tiende es a intentar mostrar un plan. Pero hay que ver qué es lo que se propone para reequilibrar ese cuadro macroeconómico muy delicado. Veremos qué se plantea en los anuncios. Pero hoy, su gran objetivo, debería ser que en los próximos meses Argentina no llegue a tener una inflación de tres dígitos . Hoy, desgraciadamente, no hay que pensar en una desaceleración en el corto plazo de la inflación, sino hay que esperar que no siga aumentando», agregó Di Pace a Ámbito.

En tanto, al analizar cuál podría ser el plan económico que anuncie Massa durante los próximos días, desde Ecolatina remarcaron: » Aún no hay definiciones sobre medidas y acciones concretas, pero seguimos reafirmando que el set de política económica plasmado en el acuerdo con el FMI continuará siendo la hoja de ruta hacia adelante, no necesariamente por convicción, sino por los limitantes que impone la realidad «.

Entre algunos de esos limitantes, desde la consultora destacaron que «con los actuales niveles de dinámica inflacionaria, brecha y escasez de reservas, no existe margen para aplicar un ancla cambiaria». En ese sentido, sostuvieron que «el contexto de mayores tasas de interés, austeridad fiscal y limitaciones a las importaciones» ratifica la visión de la consultora de » un segundo semestre de mayor inflación y menor actividad que el primero».

«La nueva conducción económica contará con ventajas respecto de las anteriores por los menores obstáculos internos y mayor agilidad en la gestión. Pero tendrá por delante los desafíos de desactivar las expectativas de una crisis en lo inmediato, abordar los desequilibrios latentes (escasez de reservas, elevada inflación, déficit fiscal, brecha cambiaria) y estabilizar la situación más allá del corto plazo, a lo que se sumará la administración de un delicado equilibrio económico-político-social», concluyeron desde Ecolatina.

Secretaría de Comercio Uno de los puestos que quedaron vacantes en los últimos días de cambios en el Gobierno fue el del titular de la Secretaría de Comercio Interior , un cargo sobre el que recaen las negociaciones con las empresas alimenticias y supermercados, y que se encarga de regular los Precios Cuidados , entre otros programas oficiales vinculados con los alimentos y el consumo masivo.

Es que el viernes presentó su renuncia al cargo Martín Pollera, quien duró menos de un mes en el puesto: había llegado el 6 de julio para reemplazar a Guillermo Hang , designado por la ministra de Economía Silvina Batakis. Hang, por su parte, había durado 44 días en el puesto, luego de suceder a Roberto Feletti.

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com