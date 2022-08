Conte se burla de Tuchel tras el escándalo y le dedica desafiante mensaje: Ambos técnicos serían duramente suspendidos en la Premier

Entornointeligente.com /

Chelsea y Tottenham igualaron 2-2 este domingo en un partido que tuvo de todo en la Premier League inglesa. Allí, sus técnicos fueron grandes protagonistas.

Después que sonó el silbatazo final, Thomas Tuchel y Antonio Conte se saludaron en el campo , pero el DT del Chelsea no soltó la mano y le recriminó a su par del Tottenham que le mirara a los ojos.

Todo esto, tras el encontrón que ocurrió entre ambos en las bancas, luego del gol del empate parcial de los Spurs , donde el italiano le gritó el gol al alemán, generaron forcejeos entre miembros de ambos elencos.

La polémica siguió luego tras el compromiso . Conte recurrió a su cuenta de Instagram para echarle más leña al fuego.

Allí, incluyó una foto de Tuchel corriendo frente a él para celebrar el gol de Reece James que transitoriamente puso a Chelsea arriba por 2-1. » Por suerte que no te ví, hacerte tropezar hubiera sido bien merecido «, escribió Conte, añadiendo tres emojis con la cara que llora de risa.

En tanto, los dos técnicos se exponen a duras sanciones por sus actos y el germano también podría verse en problemas por sus críticas contra el árbitro.

El ex DT del PSG arremetió contra el árbitro Anthony Taylor en la rueda de prensa tras el encuentro. Dijo que » quizás sea mejor que Taylor no vuelva a pitar en partidos de Chelsea. No creo que solo los hinchas crean que nos perjudica, todas las personas piensan igual «.

La Federación Inglesa de fútbol abriría un expediente disciplinario por esos dichos y el mismo Tuchel reconoció la posibilidad de ser «castigado» por pronunciarse en contra de Taylor.

