Contando los días- Esposa de Coquito se mostró con su enorme barriga a poco de convertirse en madre (+Fotos)

Entornointeligente.com /

El actor y humorista venezolano, Wilmer Machado mejor conocido en los medios de comunicación como ‘’Coquito’’ , se fue a sus redes sociales junto a su esposa para mostrar la barriguita de embarazo de la criolla Andrea Salazar a días para recibir a su primogénito. Así fue como a través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, Andrea compartió unas fotos en la que aparece mostrando su gran barriguita con una pijama, dejando ver que su embarazo va viento en popa.

VER TAMBIÉN: Confirman que esta conocida animadora de Televen está embarazada (+Captura)

En la descripción del post, la futura madre contó que se ha sentido gorda y fea, pero tomó cartas en el asunto: ‘’ las cosas más bonitas de la vida ocurren cuando menos las esperas 💛 Esta mañana me sentía fea, gorda, nada me gustaba como me quedaba hasta que recordé que tenía este conjunto de @marienboutique19 que no había estrenado y decidí que era una buena opción, acto seguido decidí maquillarme y tomarme estas fotos…’’.

‘’Luego les mostré por las historias mi #outfit y empecé a recibir mensajitos de cariño piropeándome a mi y al #CoquiBebe 🥰 ustedes de verdad que son maravillosos, gracias por ser parte de mis días, por sin saberlo, muchas veces darme tanto ánimo como hoy y subirle el ánimo a esta mamita en construcción. Conclusión: Todos tenemos malos ratos, que siempre hay manera de cambiarlos para que el día se mejor ✨💫 Pd. En @marienboutique19 hay bellezas cómodas para esta etapa mía, como para oficina, ejercicio y más!!! ’’ .

View this post on Instagram

A post shared by Andrea Salazar 💥 Publicista (@andreasalazarf)

Redacción de Gossip Vzla.

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com