3 mil na reforma

No próximo ano letivo, a Fenprof vai criar um «contador de alunos sem professor» para fazer um retrato nacional desta problemática, estimando que, depois de 2013, este seja o segundo ano com mais saída de professores para a aposentação.

Segundo o secretário-geral da Fenprof, durante este ano civil deverão reformar-se «mais de três mil docentes». Mário Nogueira lembrou, num balanço sobre o ano letivo, que as estimativas da Pordata apontam para que cerca de 110 mil alunos do ensino obrigatório não tenham professor a pelo menos uma disciplina no próximo ano letivo, caso não haja medidas que contrariem a tendência de carência de docentes.

Nota negativa ao Governo

Para a Fenprof, as medidas anunciadas pelo ministro da Educação, João Costa, «não são respostas que possam ser eficazes para um problema de fundo».Mário Nogueira acusou o Governo de «total ausência de medidas capazes de atrair jovens para a profissão», de não conseguir tornar a carreira atrativa e de os horários de trabalho continuarem sem ser cumpridos. «Da parte do ministro não se ouviu uma palavra sobre o que seria essencial para resolver a falta de professores», criticou.

