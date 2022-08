Contabilizan 639 afectados por las lluvias en San Félix

Entornointeligente.com /

Las autoridades continuarán el segundo día de recorridos en el municipio.

Tras el torrencial aguacero que se registró este martes en el municipio Caroní, el balance oficial era de 200 familias afectadas, en 167 reportes de viviendas afectadas en Ciudad Guayana, para un total de 639 personas.

Este miércoles las autoridades continuaban las verificaciones en las 11 parroquias del municipio Caroní.

El G/D Edgar Colina Reyes, secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del estado Bolívar, informó que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro y del gobernador Ángel Marcano, se está realizando el diagnóstico de las afectaciones para atender cada caso, afirmando que solo hubo daños materiales.

Recorridos y donaciones

De acuerdo a una nota de prensa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado Bolívar indicó que junto a un equipo multidisciplinario entre Guardia Nacional Bolivariana GNB, Policía Nacional Bolivariana, Bomberos Municipales, Protección Civil estadal y municipal se desplegaron en las diferentes zonas para atender directamente a las familias.

Detallaron en el comunicado oficial en sectores como El Roble sector Clorindo Manuel Paredes ubicada en la parroquia Simón Bolívar, Campo Rojo, La Laguna, Sabana de Piedra, Los Sabanales , Barrio Ricaurte, La Llovizna (Dalla Costa), Chirica Veja, Francisca Duarte (Chirica), Invasión 4 de Febrero vía Upata (Vista al Sol).

Otras zonas como Pozo Verde, Los Naranjos, Angosturita 1, también son incluidas en la lista de perjudicados.

En respuesta a la comunidad de Campo Rojo que registró mayores afectaciones, el gobernador del estado Bolívar a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana junto a la Alcaldía de Caroní entregaron donaciones de colchones, agua potable, bolsas de comida y medicamentos.

Hasta los momentos se ha realizado la donación de colchones, agua potable, bolsas de comida y medicamentos, también se ejecutaron jornadas de desmalezamiento en las zonas damnificadas.

A pesar de las acciones inmediatas por los organismos, vecinos de La Laja también quedaron incomunicados por la inundación de la conocida curva del sector, la única vía de acceso al urbanismo, insistieron a los entes gubernamentales inspección en el sitio.

Los Arenales y Campo Rojo

Cloacas desbordadas, paredones caídos, hasta la pérdida total de los enseres fue por lo que pasaron los vecinos de ambas comunidades, recorridas este miércoles por el equipo de PRIMICIA.

Yusleidis Palomo, vecina del sector, comentó que el aguacero «arrasó» con todas sus pertenencias, «comenzó con el desprendimiento de la cerca, eso fue lo que hizo que la lluvia entrara; quedamos sin nada, la ropa, los corotos, los colchones, todo eso se me fue».

Otra de las perjudicadas de dicho sector fue Williannys Guerrero, la cual la fuerte precipitación hizo que se tapara una alcantarilla que pasa por debajo de la calle.

«Como se tapó empezó a colapsar el agua, la calle parecía una piscina, y toda el agua que entró a mi casa rompió el relleno que está en el paredón de atrás», enfatizó.

Carmen Maita, jefa de brigada del consejo comunal «Los Arenales UD-150, comentó que por la lluvia de este martes, las cloacas colapsaron y se desbordaron, por eso no dudó en decir que están en emergencia.

Aseveró que la calle Libertador es las más intransitable y caótica a lo hora de pasar por ella, debido a que se está formando un socavación que podrìa afectar la tubería de aguas blancas, «si esa parte ahí colapsa, se va a romper el tubo y vamos a tener una epidemia porque se van a unir las blancas con las servidas», señaló la jefa de brigada.

También añadió que hasta horas de la noche del miércoles, varios vecinos estuvieron sacando agua y tierra de sus hogares. Señaló que personal de Protección Civil le comunicó que están realizando las inspecciones para hacer los levantamientos necesarios. Exigen respuestas a la brevedad.

Otro de los sectores perjudicados por la lluvia fue Campo Rojo, donde alrededor de 80 viviendas se vieron afectadas, según lo contabilizado por la Alcaldía de Caroní.

Eidy Carreño, habitante del sector, indicó que la calle Bolívar fue una de las más afectadas, debido a que la mayoría de las casas se anegaron. Una vez que cesó un poco la lluvia la comunidad quedó sin energía eléctrica.

Tuvieron que sacar algunos electrodomésticos y colchones afuera de las casas para que secarán con el sol de la mañana del miércoles, «eso fue horrible los enseres flotaban de tanta agua que había adentro, también se mojaron un televisor y una nevera y no podemos probarlos para ver si funcionan porque no hay luz». Carreño contó además que en los fondos de las casas empezaron a salir culebras. Además Campo Rojo no cuenta con servicio de drenaje lo que hace que la basura colapse y se venga arrastrando.

Otro de los afectados fue Denny Barboza, quién afirmó que no tuvo pérdidas materiales en su hogar, solo anegación, «sacaba agua, al rato volvía a entrar, los corotos los monté arriba de la mesa y de la cama para no perderlos».

Una vez cesada la lluvia el agua empezó a bajar por lo que las calles quedaron llenas de barro y con un olor putrefacto.

Otros vecinos aseguraron que los más perjudicados no fueron trasladados a refugios y solo recibieron agua potable.

Piden ayuda desde la UD-145

Dos viviendas resultaron afectadas por las lluvias en la UD- 145 en San Félix. Vecinos hacen un llamado a Protección Civil y entre gubernamentales por una inspección del lugar.

