Contabilidad Especializada en la construcción

Entornointeligente.com /

Resumen:

El papel que desempeña la contabilidad en el sector de la construcción es sumamente relevante porque no solo es llevar el registro de todas las operaciones mercantiles que se realizan dentro de la empresa con proveedores y terceros, sino que también como administrador o propietario de la empresa se deben tener respuestas claras y con datos reales a las siguientes interrogantes, ¿Cuál es el estado actual del negocio? ¿Cuánto realmente gano con cada obra que se concluye? ¿Cuánto debo? Y ¿Cuánto me deben?, por otra parte, se debe tener claro también el correcto cumplimiento en tiempo y forma de los impuestos tanto estatales y federales que conlleva dicho proyecto.

Abstract:

The role that accounting plays in the construction sector is very important because it is not only keeping track of all the commercial operations that are carried out within the company with suppliers and third parties, but also as an administrator or owner of the company. They must have clear answers and with real data to the following questions: What is the current state of the business? How much do I really earn with each work that is completed? How much do I owe you? And how much do they owe me? On the other hand, the correct compliance in time and form of the many state and federal taxes that this project entails must also be clear.

Palabras clave: Contabilidad especializada, construcción, contratos

Una de las características más relevantes de los contratos de construcción, y que resulta fundamental para comprender su tratamiento contable, es la propia naturaleza intrínseca de los mismos, ya que la fecha en la que se inicia la actividad del contrato y la fecha en que se termina corresponden normalmente a distintos ejercicios económicos. Por ser de larga duración, la realización de la actividad generadora del ingreso se lleva a cabo a lo largo de un período superior a un ejercicio económico, lo que exige realizar una adecuada imputación temporal de ingresos y gastos

El desarrollo de un proyecto conlleva diferentes tipos de insumos específicos tales como: los materiales, mano de obra, maquinaria, contratistas, tramitologías y permisos, entre otras cosas, por lo que se ven afectados por los diferentes cambios de precios de un periodo a otro, es por ello que se da origen a la necesidad de llevar un registro contable por obra determinada, para que la toma de decisiones sea acertada y eficaz y que pueda surgir en el momento oportuno por si hubiesen desviaciones presupuestarias poderlas corregir para que no se vea afectada la utilidad deseada.

Primero veremos lo que es un contrato de construcción y sus tipos:

Un contrato de construcción es un contrato, específicamente negociado, para la fabricación de un activo o de conjunto de activos íntimamente relacionados entre sí o interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o bien en relación con su destino o utilización.

Contrato de precio fijo: son aquellos en los que el contratista acuerda un precio fijo o cantidad fija por unidad de producto, en algunos casos, sujeto a cláusulas de revisión si aumentan los costos. Contrato de margen sobre el costo: son los que consisten en rembolsar al contratista los costos incurridos, definidos previamente en el contrato, más una cantidad adicional, que puede ser fija o consistir en un porcentaje sobre los costos. (NIC 11) Método del porcentaje de realización.

Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos y costos asociados al mismo deben ser reconocidos en la cuenta de resultados como tales, con referencia al estado de realización de la actividad producida por el contrato en la fecha de balance. Este método de contabilización se denomina «método del porcentaje de realización» (o terminación) y proporciona información útil sobre la evolución de la actividad del contrato y el rendimiento derivado del mismo en cada ejercicio económico. (Albuja C, 2006)

La NIC 11 recomienda emplear el método que mida con mayor facilidad el trabajo ejecutado, sosteniendo que los anticipos y pagos recibidos del cliente no refleja necesariamente la proporción del trabajo ejecutado hasta ese momento.

Siguiendo el método del porcentaje de realización, los costos del contrato se reconocen como gastos en el período contable en que se ejecuta el trabajo. Para ello, se cargarán las correspondientes cuentas de gastos con abono a tesorería o a acreedores. Los costos del contrato que no sean de probable recuperación (o aquellos costos que excedan de los ingresos ordinarios del contrato) se llevan a resultados inmediatamente y no se considerarán como obra en curso al cierre del ejercicio.

Reconocimiento contable de los costos del contrato.

Las peculiaridades que presentan los contratos de construcción en lo relativo a su tratamiento contable, se deben al hecho de que, habitualmente, el inicio y el fin de la actividad requerida en el contrato se ejecuta en ejercicios económicos diferentes (Aparicio EV, 2004). Se trata, por tanto, de contratos de larga duración. Como ejemplo, podrían citarse, entre otras, las actividades que realizan las empresas constructoras y las empresas de obras públicas. Todas ellas necesitan, en general, que el período de ejecución abarque un período superior a doce meses. Esto supone que, en términos generales, la imputación de los ingresos y de los gastos vinculados con el contrato de construcción, debe realizarse entre los ejercicios económicos en los que se ejecuta. Por ello, tenemos que distinguir dos elementos de suma importancia: el reconocimiento de los gastos y el de los ingresos vinculados al contrato

Los costos del contrato:

Los costos del contrato comprenden todos los costos atribuibles al mismo desde la fecha en que éste se convierte en firme, hasta el final de la ejecución de la obra contratada. Sin embargo, los costos de negociación de un contrato devengados con anterioridad a la fecha en que éste se convierte en firme –si es probable que el contrato llegue a obtenerse- pueden ser incluidos como parte de los costos del contrato siempre que se puedan identificar y medir con fiabilidad. Si dichos costos previos a la firma del contrato se reconocieran como gasto del período en que han sido incurridos, no podrán ser acumulados en el costo del contrato cuando este finalmente se obtenga en un período posterior.

Los costos del contrato deben incluir:

a) Los costos directamente relacionados con el contrato específico. Hemos de señalar que estos costos pueden reducirse por ingresos eventuales (como por ejemplo, venta de materiales sobrantes, subproductos y materiales de recuperación o liquidación de activos fijos una vez terminado el contrato) no incluidos en los ingresos reconocidos del contrato. Como ejemplos de costos directamente relacionados pueden citarse los siguientes:

Costos de mano de obra y supervisión en el lugar de la construcción. Costos de materiales usados en la construcción. Depreciación de los activos fijos utilizados en la ejecución del contrato. Costos de transporte de los activos fijos hasta el lugar de las obras. Costos de alquiler de los activos o bienes arrendados para ejecutar el contrato. Costos de diseño y asistencia técnica directamente vinculados al contrato. Costos estimados de los trabajos de rectificación y garantías. Reclamaciones de terceros. B) Costos relacionados con la actividad general de contratación que pueden ser imputados al contrato específico. Hemos de destacar que para la distribución de estos costos se deben usar métodos sistemáticos y racionales, aplicados de manera uniforme a los costos de similares características y basándose en el nivel normal de actividad de construcción. Dentro de este tipo de costos se citan los siguientes ejemplos:

Seguros. Costos de diseño y asistencia técnica no relacionados directamente con ningún contrato específico. Costos indirectos de construcción como los de preparación y procesamiento de la nómina del personal de construcción. Los intereses, en caso de que el contratista adopte el tratamiento alternativo permitido en la NIC 23, Costos por intereses, de activación como mayor costo del activo adquirido. C) Otros costos que se puedan cargar al cliente de acuerdo con las cláusulas del contrato. En este sentido se excluyen de modo explícito los siguientes, a no ser que se haya pactado algún tipo de reembolso concretado en el texto del contrato:

Gastos generales de administración. Costos de la venta. Gastos de investigación y desarrollo. Parte de la cuota de depreciación que corresponde a una infrautilización del activo fijo. Conclusión:

La contabilidad de la construcción es una excelente solución a los problemas que se encuentran los promotores y los comerciantes. En su forma más básica, puede garantizar que sus declaraciones a Hacienda sean exactas, pero hace mucho más que eso. Las empresas constructoras que desean crecer y quieren tener el control de la rentabilidad pueden utilizarlo como una herramienta estratégica y táctica para asegurarse de que están licitando correctamente y de que los proyectos se ejecutan según lo previsto. Gracias a los amplios informes y al análisis de las variaciones, es posible comprender perfectamente qué tipos de trabajos son los más rentables y en qué clientes desea concentrarse. Una contabilidad de la construcción eficaz requiere un poco de tiempo para su puesta en marcha, pero una vez que se ha implantado, nunca mirará atrás.

Citas:

Aparicio, E. V., & Artés, A. M. M. (2004). La NIC 11: contratos de construcción. Partida doble, (151), 82-92.

Cacoango, L., & Carlos, S. (2015). ANALISIS DE LA NIC 11 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN SOBRE EL RECONOCIEMNTO DE INGRESOS Y GASTOS Y SU IMPACTO EN LAS NORMAS TRIBUTARIAS (Bachelor’s thesis).

Albuja Centeno, V. J., & Arroyo Ruales, D. (2006). Contabilidad especializada y control de proyectos para empresas de construcción.

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com