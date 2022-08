Contabilidad especializada. Contabilidad Ganadera

Entornointeligente.com /

Resumen

El sector agrícola es una actividad muy importante para el crecimiento interno del país, genera recursos económicos a las familias que se dedican a este trabajo, dentro de este se encuentran algunas actividades como por ejemplo la agricultura, la ganadería, la silvicultura, donde el hombre utiliza los recursos naturales como la tierra y la mano de obra para producir diferentes alimentos sean estos vegetales o animales. (Bedón T, 2011)

Abstract:

The agricultural sector is a very important activity for the internal growth of the country, it generates economic resources for the families that dedicate themselves to this work, within this there are some activities such as agriculture, livestock, forestry, where man It uses natural resources such as land and labor to produce different foods, whether they are vegetables or animals.

Palabras clave:

Activos biólgicos, empresas agrícolas, contabilidad especialziada, contabilidad ganadera

Introducción:

El tratamiento contable de los activos biológicos en las empresas dedicadas a la actividad agrícola o en este caso en especifico ganadero es complejo ya que sufren cambios a lo largo de su vida productiva, la Norma Internacional de Contabilidad NIC 41 es la que establece los criterios para la valoración de dichos activos, además también indica el tratamiento contable de los productos ganaderos que se obtienen de los activos biológicos en el punto de recolección.

Contenido:

El sector ganadero requiere llevar registros contables adecuados tal como lo dice Lazo la contabilidad ganadera surge de la necesidad de las empresas ganaeras de poseer un control en el registro y ordenamiento de la información de las transacciones y procesos que conlleven a la cuantificación monetaria y física para tomar decisiones» (Lazzo B, 2011)

La implementación de la Norma en el sector ganadero es un reto muy importante para los profesionales contadores, ya que representa una nueva manera de ver la contabilidad, aplicando juicios que se ajuste a la norma emitida. En base a la norma contable es necesario identificar los activos biológicos en la actividad ganadera para contabilizarlos adecuadamente utilizando la NIC 41.

Al aplicar la NIC 41 el párrafo 12 dice que: «Un activo biológico debe ser valorizado tanto en el momento de su reconocimiento inicial como en la fecha de cada balance general, según su valor justo menos los costos estimados hasta el punto de venta». (IASB, 2010)

La norma estipula que las empresas ganaderas deben valorizar los activos biológicos al valor razonable, obteniendo información financiera en el momento oportuno y a valores reales, permitiendo la toma de decisiones acertadas.

Siguiendo con la NIC 41 en su párrafo 26 «Una ganancia o pérdida surgida por causa del reconocimiento inicial de un activo biológico a su valor justo, menos los costos estimados en el punto de venta, así como la surgida por el cambio en valor justo menos los costos estimados hasta el punto de venta, debe incluirse en el estado de resultados del ejercicio contable en que ocurra

Los cambios biológicos son impredecibles debidos a los factores externos que están fuera de control de la intervención humana por lo tanto la norma permite reflejar los beneficios económicos no solo por los cambios en los precios físicos, sino también por la transformación biológica de los activos.

La NIC 41 establece el uso del valor razonable, para la valoración de los activos biológicos, las empresas que no utilizan la NIC 41 lo hacen con el método del costo histórico pero al hacer la comparación de ambos métodos se puede identificar ventajas y desventajas.

La ventaja del costo histórico es la facilidad en su medición y el valor razonable es el que mejor refleja el valor real de los activos sin embargo en el costo histórico la desventaja es que la información no se actualiza hasta el final de la transacción, para el valor razonable implica tener personal actualizado en el tema.

Conclusión:

Para las empresas ganaderas adoptar la NIC 41 significa ampliar el catálogo de cuentas y entrenar al personal encargado de hacer los registros de los cambios en los activos biológicos.

En México el sector agropecuario ocupa una posición importante en la economía del país, generando puestos de trabajo y garantizando la seguridad alimentaria, por lo tanto se requiere que sus registros contables, presentación y revelación de información financiera se haga de acuerdo con la normativa internacional de contabilidad.

Citas:

Bedón T, L. N. (2020). El impacto de la revalorización de ganado vacuno a valor neto de realización sobre la utilidad en la Hacienda Antonio José. Ecuador: Universidad Técnica de Cotopaxi.

IASB (2010) Normas Internacionales de información Financiera de Contabilidad Londres

Lazzo V, L. P. (2011). Reconocimiento, medición y presentación de los Activos biológicos de origen vegetal en las empresas dedicadas a la producción de plantas ornamnetales, frutales y otros de Municipio de Antigua. San Salvador.

