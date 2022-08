Entornointeligente.com /

Consumo de carne bovina deve cair ao menor nível em 26 anos no Brasil, estima Conab Taxa anual deve chegar a 24,8 kg por pessoa em 2022, segundo Companhia Nacional de Abastecimento. Proporção já chegou a 38,3 kg em 2013. Disponibilidade de carne por pessoa é calculada a partir dos números de produção, importação e exportação. Por Gabriel Croquer, g1

01/08/2022 15h57 Atualizado 01/08/2022

1 de 1 Mais de 60 milhões de pessoa passam por insegurança alimentar no Brasil — Foto: REUTERS/Paulo Whitaker Mais de 60 milhões de pessoa passam por insegurança alimentar no Brasil — Foto: REUTERS/Paulo Whitaker

O consumo de carne bovina deve cair ao menor nível nos últimos 26 anos , com 24,8 kg consumidos por cada brasileiro durante o ano de 2022.

A maior proporção da série histórica foi registrada em 2006, quando havia uma disponibilidade de 42,8 kg de carne bovina por pessoa.

Já nos últimos 10 anos, a maior taxa foi registrada em 2013 (38,3 kg).

É o que revelam dados estimados pela Companhia Nacional de Abastecimento ( Conab ), que iniciou o levantamento em 1996.

Em 2021, as estatísticas estimadas de disponibilidade interna já tinham mostrado uma queda histórica no consumo . Nos últimos cinco anos, a queda deve ser de 26,8% no Brasil.

A disponibilidade do produto é calculada subtraindo o volume exportado de carne do que é produzido nacionalmente e importado.

Consumo de carne bovina no Brasil

Ano Kg/ por habitante 2012 35,9 2013 38,3 2014 35,3 2015 33,2 2016 33,9 2017 33,9 2018 33,9 2019 30,6 2020 27,7 2021* 27,8 2022* 24,8 Fonte: Conab deslize para ver o conteúdo Aumento de exportações

O mesmo balanço da Conab mostra que as exportações de carne de frango devem crescer 6%, o que representa um novo recorde neste ano, com 4,7 milhões de toneladas enviadas. A companhia ainda estima aumento de 15% deste tipo de comércio de carne bovina, para 2,84 milhões de toneladas.

A estimativa de produção total de carne, incluindo a suína e de aves, é de 28 milhões de toneladas em 2022. Nesse quesito, no setor da carne bovina, há outro recorde negativo: a estimativa de produção de 8,115 milhões de toneladas ao final do ano será a menor em 20 anos.

Recordes no agronegócio e aumento da fome no Brasil: como isso pode acontecer ao mesmo tempo?

De onde vem o que eu como: morango

Por que o consumo cai

A baixa é um reflexo do aumento da fome no Brasil. Um relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) mostrou recentemente que 61,3 milhões de brasileiros lidam com algum tipo de insegurança alimentar .

Contribui para isso o aumento dos preços dos alimentos. Em maio, o Jornal da Globo mostrou que o preço da carne subiu mais do que o dobro da inflação nos últimos 2 anos.

E, por outro lado, especialistas apontam que o consumo diminuiu e deve continuar nesta tendência nos próximos anos também por questões ambientais e mudanças culturais.

Com escalada da inflação, brasileiros começam a trocar refeição por lanche

