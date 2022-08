Entornointeligente.com /

Por: Ysbel Trejo

La Biblia nos dice que necesitamos asistir a la iglesia para que podamos alabar a Dios con otros creyentes y ser instruidos en su Palabra para nuestro crecimiento espiritual.

La iglesia primitiva ?Y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones? (Hechos 2:42). Debemos seguir ese ejemplo de devoción. En aquel entonces, no tenían un edificio designado para la iglesia, pero «perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón» (Hechos 2:46).

Dondequiera que se lleve a cabo la reunión, los creyentes crecen en el compañerismo con otros adoradores y en la enseñanza de la Palabra de Dios.

La asistencia a la iglesia no es sólo una «buena sugerencia»; es la voluntad de Dios para los creyentes. Hebreos 10:25 dice que no debemos «dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca». Incluso en la iglesia primitiva, algunos estaban cayendo en el mal hábito de no reunirse con otros creyentes. El autor de hebreos dice que ese no es el camino a seguir. Necesitamos la fortaleza que nos brinda el asistir a la iglesia. Y la llegada del fin de los tiempos nos debe impulsar a ser aún más dedicados en ir a al templo.

La iglesia es el lugar donde los creyentes pueden amarse unos a otros (1 Juan 4:12), exhortarse unos a otros (Hebreos 3:13), considerándonos unos a otros para ?estimularnos? al amor y a las buenas obras (Hebreos 10:24), servirse unos a otros (Gálatas 5:13), instruirse unos a otros (Romanos 15:14), honrarse unos a otros (Romanos 12:10), ser bondadosos y misericordiosos unos con otros (Efesios 4:32).

Cuando una persona confía en Jesucristo para salvación, es hecha miembro del Cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:27). Para que el cuerpo de la iglesia funcione apropiadamente, todas las ?partes del cuerpo? necesitan estar presentes y funcionando (1 Corintios 12:14-20). No es suficiente asistir a un santuario; debemos estar involucrados en algún tipo de ministerio que ayude a otros, usando los dones espirituales que Dios nos ha dado (Efesios 4:11-13). Ningún creyente alcanzará jamás la plena madurez espiritual sin asistir a la iglesia para usar sus dones y ser animado y exhortado por otros creyentes (1 Corintios 12:21-26).

Por estas y otras razones, la asistencia a la iglesia, la participación y el compañerismo, deben ser actividades regulares en la vida de todo creyente. No es obligatoria la asistencia semanal de los creyentes a la iglesia, pero quien q ha confiado en Cristo debería tener el deseo de adorar a Dios, ser instruido en su Palabra, y tener compañerismo con otros creyentes. Jesús es la piedra angular de la iglesia (1 Pedro 2:6), y nosotros somos «piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo.

