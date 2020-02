Consultorio De Familia

Entornointeligente.com /

Pregunta de la lectora:

Una de mis hijas, quien es madre, se molesta si emito alguna opinión o algo sobre el comportamiento de mis nietos. Se irrita conmigo. Intento abstenerme pero a veces lo hago sin darme cuenta. No tengo claro si es correcto o no. ¿Qué usted me recomendaría?

Respuesta de la terapeuta: Esto ocurre con mucha frecuencia en diferentes familias. Los hijos entienden que pertenecen a otra época y que sus padres están desactualizados con relación al abordaje de la disciplina y la crianza.

Además, como consideran que sus padres incurrieron en errores al criarlos prefieren hacerlo de forma distinta con sus hijos.

También ocurre que perciben su participación como una crítica hacia ellos como padres. En su caso específico y en el plano inconsciente, usted podría reexperimentar experiencias pasadas en torno a la relación madre-hija.

La disciplina y el estilo de crianza van asociados a rasgos de personalidad, creencias y nuevos conocimientos, lo que podría determinar diferencias significativas entre ambas.

Considero que la relación entre nietos y abuelos debe ser espontánea, no regida por los hijos, solo en los casos en que sea necesario que impliquen algún tipo de riesgo para los niños.

Suele presentarse, además, una especie de ambivalencia; los hijos quieren que los abuelos cuiden de los nietos, que los visiten, pero con ciertos controles y condiciones, lo que podría distanciarlos porque consideran que es injusto que se les imponga en esa etapa de la vida.

Hay abuelos que prefieren no interferir, tienen claro que su etapa de crianza y disciplina pasó. Prefieren disfrutar los nietos como ellos pueden sin presión.

Podría resultar difícil para algunos abuelos mantenerse al margen, pues la experiencia les ha enseñado y quieren aportar al bienestar de los nietos y a mejor desarrollo. Si los hijos no están de acuerdo y esto puede generar fricciones, es preferible no intervenir.

Los padres harán con sus hijos lo que mejor consideren y obviarán, en muchos casos, las sugerencias u opiniones emitidas.

Ahora bien, cuando usted esté a solas con sus nietos y sus padres no estén presentes, es obvio que tendrá que intervenir en los casos en que sea necesario y en los que sus conductas no sean socialmente aceptables o impliquen riesgos.

Cuando no esté de acuerdo con algo o con algunos comportamientos de sus nietos, es preferible que se comunique con su hija y conversar al respecto.

LINK ORIGINAL: Hoy Digital

Entornointeligente.com