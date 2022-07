consulta a qué hora tocan Muse, Imagine Dragons, Metallicaâ¦

Entornointeligente.com /

El festival Mad Cool 2022, que recuperará la actividad tras dos años de parón a causa de la Covid-19 , regresa con más fuerza que nunca y un cartel lleno de artistas de renombre.

Desde el 6 al 10 de julio , añadiendo esta nueva cita del domingo, la música tiene una cita marcada en el Espacio Mad Cool , el recinto más grande a los exteriores del Ifema de Madrid .

Metallica, Twenty One Pilots, Carly Rae Jepsen, Imagine Dragons, The Killers, Muse, Incubus, Jamie Cullum, Kings of Leon, Florence + The Machine o Zara Larsson, La M.O.D.A. o Nathy Peluso son algunos de los cantantes que se subirán al escenario durante estos cinco días.

💥 LINE UP CLOSED💥 21 news artists join Mad Cool for the final line up of our fifth anniversary. Incubus will be the new headliner for Friday 8th! pic.twitter.com/H1bakPUuYr

— Mad Cool Festival (@madcoolfestival) June 9, 2022

Tras varias cancelaciones, Mad Cool Festival ha compartido finalmente el horario completo y actualizado a través de su aplicación para iOS y Android.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com