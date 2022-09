Construções na Arrábida roubam «protagonismo» à ponte: «O impacto é brutal»

Entornointeligente.com /

O tema já fez correr muita tinta de jornal, promoveu debates políticos, chegou aos tribunais. As polémicas construções da empresa Arcada junto à ponte da Arrábida, que chegaram a estar embargadas, ainda não estão concluídas, mas o crescimento do edifício mais alto, de 14 pisos, voltou a acender o debate público. A ponte classificada como Monumento Nacional perdeu destaque e a paisagem do Porto mudou, concordam vários académicos ouvidos pelo PÚBLICO. No que depende do actual executivo, sublinha o vereador do Urbanismo da Câmara do Porto, Pedro Baganha, o desfecho não podia ser outro.

