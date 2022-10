Consternación en Trujillo: sicarios vestidos de policías asesinan a presunto delincuente

Entornointeligente.com /

El hecho se produjo pasadas las 21 horas de ayer en el interior de una cebichería, ubicada en el sector Buenos Aires, distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo, región La Libertad. A pocos metros de la comisaría del sector. El jefe de la División de Investigación Criminal de Trujillo, coronel PNP Javier Méndez, informó a la Agencia Andina que estas personas actuaron simulando una intervención policial, y que incluso usaron el mismo procedimiento porque lo reducen y hay una persona en la puerta esperando que no salga nadie más. . En ese sentido, no descartó que malos policías puedan estar involucrados en este nuevo homicidio perpetrado en la ciudad de Trujillo. «La modalidad que emplean estos criminales no solo ocurre en Trujill o, sino en todo el país. Fingen ser policías con logotipos similares y estamos analizando el video para identificar a estos sujetos. También estamos en proceso de esclarecer otros temas parecidos como el robo en el distrito de Moche ejecutado por delincuentes vestidos de policías , así como el robo a un ciudadano venezolano que resultaron ser policías, por eso no descartamos nada», apuntó. Hasta el momento, hay 9 malos policías intervenidos por cometer diferentes delitos, los dos últimos están detenidos en la comisaría de Sánchez Carrión, en el distrito El Porvenir, por tráfico ilícito de drogas. El jefe policial afirmó que la población debe saber que toda intervención debe hacerse con chaleco con logotipo de policía y el apellido del oficial, además de sus grado jerárquico, por eso pidió que se exija o de lo contrario avisar a las autoridades. Respecto a la victima, Méndez afirmó que pertenecía a una organización criminal conocida en la ciudad dedicada a la extorsión. «Hay información de que la victima integraba un grupo criminal dedicada a la extorsión. Hay que tener en cuenta que su señora madre, alias «la Tía Pili», esta internada en el penal El Milagro por el delito de extorsión», comentó. El coronel PNP mencionó que el año pasado fue detenido por tenencia ilegal de armas de fuego y explosivos, por eso motivo no se descarta que sea una venganza. Más en Andina: (FIN) LPZ/MAO Publicado: 4/10/2022

