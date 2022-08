Consorcio ruso Gazprom incrementa exportaciones de gas a China

Entornointeligente.com /

La compañía gasífera precisó que en julio, los suministros de gas superaron lo estipulado en los contratos y se batieron tres récords histórico de exportaciones diarias.

El consorcio estatal ruso Gazprom anunció este lunes que, a través del gasoducto Fuerza de Siberia, las exportaciones de gas a China se incrementaron en un 60.9 por ciento en los últimos siete meses.

La compañía gasífera aseguró en un comunicado que el suministro de gas ruso al país asiático continúa «creciendo en el marco del contrato bilateral a largo plazo entre Gazprom y la Corporación Nacional del Petróleo de China (CNPC)».

«Por ejemplo, en el mes de julio los suministros de gas superaron regularmente los volúmenes diarios contractuales y se batió tres veces el récord histórico de exportaciones diarias», aseguró la entidad.

— Gazprom (@GazpromEN) August 1, 2022

— Gazprom (@GazpromEN) August 1, 2022 Gazprom anunció además que, en sentido general, durante los primeros seis meses de 2022 se produjeron cerca de 262.400 millones de metros cúbicos de gas, lo que supone un 12 por ciento menos que el año pasado.

Asimismo, la empresa indicó que «el consumo de gas en los 27 países de la Unión Europea se redujo en 31 billones de metros cúbicos» durante los últimos siete meses, y estimó que la demanda mundial fue de 35 billones de metros cúbicos, lo que representa un descenso con relación a similar etapa de 2021.

La empresa Gazprom se basó en datos de la Infraestructura de Gas en Europa (GIE, siglas en inglés) para pronosticar que con el propósito de «alcanzar el nivel de plenitud al inicio de la temporada de retirada 2019-2020, las empresas tendrán que inyectar 29.6 billones de metros cúbicos adicionales».

Esto se debe a que hasta el 30 de julio se habían almacenado 42.800 millones de metros cúbicos de gas natural en instalaciones de almacenamiento de Europa, y países como Alemania y Bélgica durante algunos días de julio consumieron más de lo ingresado.

