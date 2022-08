Consorcio Camisea dará bono de US$ 15,000 a transportistas que migren a gas natural

Entornointeligente.com /

La gerente de Asuntos Externos de Pluspetrol, Janinne Delgado, señaló que esta iniciativa del Consorcio Camisea tiene como fin contribuir con la masificación del gas natural en el país, para lo cual se creó un fondo de 33.5 millones de dólares que el consorcio anunció el año pasado. «Este esfuerzo del Consorcio Camisea busca coadyuvar al objetivo del Plan Energético Nacional y del Gobierno, que es impulsar la masificación del gas natural a nivel nacional», manifestó. «El fondo de 33.5 millones de dólares aportado por el Consorcio Camisea tiene como finalidad dar un bono económico de hasta 15,000 dólares, el cual es no reembolsable, es decir, no es un préstamo, sino un beneficio que se entrega para que los transportistas de carga y de transporte urbano puedan tener vehículos con GNV», agregó. Generará ahorros Janinne Delgado sostuvo que los transportistas podrán ahorrar más del 50% en combustible versus un Diésel de las mismas características, precisando que este beneficio permitirá el consumo de un recurso propio y abundante en el Perú que tiene un precio bajo, estable y que no está sujeto a las variaciones de los mercados internacionales. Explicó que, a diferencia del petróleo o la gasolina, el GNV es un combustible más amigable con el medio ambiente dada su menor emisión de partículas contaminantes, entre ellas el CO2. La gestión comercial para la entrega del bono a los transportistas está a cargo de Cálidda y se espera la incorporación de más de 3,000 nuevos buses, camiones o tractocamiones al Bono Camisea GNV para los próximos tres años. Camiones y buses En la actualidad hay unos 123,000 camiones y 23,000 buses de transporte urbano que circulan en Lima. De este total, menos del 3% de los vehículos funcionan con GNV, y además, tienen una antigüedad de entre 15 y 25 años. El Bono Camisea GNV ayudará a que el número de unidades a gas natural se incremente en más de 60%. La gerente de Asuntos Externos de Pluspetrol comentó, adicionalmente, que el Consorcio Camisea puso en marcha el proyecto «Gas Natural para uso Vehicular en Cusco», que demandó una inversión de 1.9 millones de dólares con el objetivo de facilitar la instalación de tres gasocentros en la ciudad imperial. En la actualidad ya funcionan dos de estos gasocentros, que son los únicos de toda la Macrorregión Sur y se proyecta la instalación de una tercera estación de servicios GNV en el distrito Quillabamba. ¿Cómo acceder al Bono Camisea GNV? El Consorcio Camisea indicó que este bono de hasta 15,000 dólares se entregará a personas naturales o empresas de Lima y Callao, que deseen renovar su vehículo o flota a un combustible ecoamigable y más económico como el GNV, y que cumplan con los requisitos establecidos, los cuales pueden consultarse aquí. Para aplicar al bono se debe solicitar información directamente al número de WhatsApp +51981444555 de Cálidda. Más en Andina: El @MEF_Peru destacó que en julio del presente año, la ejecución de la inversión pública alcanzó los 3 mil 909 millones de soles, monto superior en 37.6% al similar mes del 2021 https://t.co/E2RPpihRDp pic.twitter.com/hc7tHMxeBi

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 3, 2022 (FIN) CNA/SDD Publicado: 3/8/2022

