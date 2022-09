Consideraciones del por qué se implementa el Plan «El Metro se Mueve Contigo» (II)

Entornointeligente.com /

A 917 días del inicio de la contingencia en la República Bolivariana de Venezuela producto de la pandemia global de la Covid 19, en la finalización de la semana 131 de esta contingencia, y siendo el domingo 18 de septiembre de 2022, continuaré formulando algunas consideraciones con respecto a la importancia de la implementación de un incipiente plan que pretende rescatar un servicio estratégico para la ciudad de Caracas, como lo es el Metro de Caracas.

Bueno es de insinuar, antes de iniciar con las consideraciones que me he planteado en esta columna, que probablemente estemos asistiendo al final de esta columna de los Diarios de Cuarentena. Sé que en otras oportunidades lo he expresado así, y las circunstancias han obligado a que las mismas continúen. Pero por las más recientes declaraciones del Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el final de la pandemia de la Covid 19 parece estar cerca.

Pero no se preocupen que no está planteando que abandone la escritura y que continúe con una nueva columna. En dado caso como lo señalé en anteriores oportunidades. Podría nacer una columna permanente, ante la nueva etapa que podría venir, y en eso continuaré junto a ustedes, como ha sido desde un 10 de diciembre de 2003, cuando el portal aporrea.org publicó mi primer trabajo en estas lides.

Una vez realizadas estas consideraciones introductorias, pasemos sin más demoras al tema.

Señalé en una entrega anterior que este plan esta incipiente, y en una primera instancia busca garantizar que el Metro se encuentre en condiciones de limpieza óptimas, en condiciones de iluminación excelentes, ya que una de las quejas de los usuarios y usuarias tiene que ver con esta condición; y además un Metro seguro. Allí señalé las condiciones del Metro el cual ahora es considerado un cuadrante especial, y que en lo que se refieren a las 48 estaciones subterráneas de este sistema de las 71 en total que conforman todos estos conglomerados, son considerados como subcuadrantes.

El plan «El Metro se Mueve Contigo» se inspiró en otro exitoso plan como lo es «Caracas Patriota, Bella y Segura», que devino por instrucciones del presidente Maduro en el plan «Venezuela Patriota, Bella y Segura».

Hay que hacer un especial reconocimiento al diputado Pedro Infante, quien ha sido uno de los impulsores y promotores en la conformación en esta primera etapa de los Comités del Pueblo Usuario del Metro de Caracas. Y de que haya sido sincero al señalar que la recuperación de este sistema no será rápida, debido al abandono y desidia que se apoderó del mismo durante varios años.

Esta semana que concluye ya deben estar conformados los 48 Comités del Pueblo Usuario de la parte subterránea del sistema Metro de Caracas, en esta primera etapa del plan. La segunda etapa debe ser ir por las restantes 23 estaciones conformadas por el Cabletren de Petare y el MetroCable de San Agustín, y el Metrobus y BusCaracas.

Además de ello, los Comités del Pueblo Usuario deben propiciar la reunión con los padrinos o madrinas por cada estación y que tienen responsabilidad en las mismas, en la instalación de las mesas de trabajo y en la distribución de las tareas para la recuperación de este sistema de transporte masivo que sirve a la capital de la República.

Importante es de destacar que dentro de estos Comités del Pueblo Usuario del Sistema Metro de Caracas, debe haber una vocería de los usuarios y usuarias de este sistema, de los trabajadores y trabajadoras, de los estudiantes, de las personas con discapacidad, de los Adultos y Adultas Mayores…

Asimismo se ha propuesto la conformación de grupos de whatsapp, telegram, e incluir por estaciones buzones de sugerencias, para así hacer participes activos a los usuarios y usuarias de este sistema en la solución de los problemas del mismo.

Dentro de la metodología de trabajo tanto de los Comités del Pueblo Usuario como del plan «El Metro se Mueve Contigo» tenemos lo siguiente:

1.- Trabajar con el «punto y círculo» por cada estación que la conforma. Esto es acompañar el trabajo voluntario que debe realizarse en escuelas, liceos, con las rutas alimentadoras del sistema Metro de Caracas, con la economía informal que actúa tanto en la parte interna como externa del sistema, conformando equipos de atención social para volver a un sistema óptimo y a lo que por años se conoció como «la cultura Metro».

2.- La conformación de las diferentes vocerías de los Comités del Pueblo Usuario, ya tratada en párrafos anteriores, pero a eso agregarle la reunión con los «padrinos» y «madrinas», las mesas de trabajo y la distribución de tareas y responsabilidades.

3.-La convocatoria de las diferentes instancias del Poder Popular a participar en las soluciones a los múltiples problemas del sistema Metro de Caracas a través del «1×10 del Buen Gobierno» a través de la línea 58 o aplicación VENapp.

En fin, se busca la conjunción del trípode perfecto y virtuoso como lo es Gobierno, Pueblo Usuario y Trabajadores y Trabajadoras del Metro de Caracas para recuperar este sistema de transporte masivo.

Además de ello, el impulso de una contraloría social vigorosa y una vigilancia que redunde en la prestación de un mejor servicio que beneficie al pueblo caraqueño y mirandino.

Importante es de acotar que en la implementación de este plan, en lo que se refiere a las líneas 1,2 y 4, hasta la estación Chacaíto, además del PSUV, Gran Polo Patriótico Simón Bolívar y movimientos sociales, diputados de la AN, concejales del municipio bolivariano Libertador, y la Alcaldesa de dicho municipio, Almiranta en Jefa en la honrosa situación de reserva activa, Carmen Teresa Rivas, asumen esas estaciones. En aquellas estaciones del sistema Metro de Caracas pertenecientes o ubicadas en el estado Miranda, las mismas están bajo la responsabilidad del gobernador de la referida entidad mirandina, Héctor Rodríguez, y del alcalde del municipio Sucre del mencionado estado, José Vicente Rangel Ávalos.

Espero próximamente realizar la tercera y última entrega sobre las consideraciones políticas de la implementación de este importante plan.

¡Bolívar y Chávez viven y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!

¡Independencia y patria socialista!

¡Viviremos y Venceremos!

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com